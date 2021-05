Moederdag: vijf ecologische cadeaus die je aan je mama kan geven

Deze zondag is het weer Moederdag. Dan worden alle mama’s nog eens extra verwend. Heb je nog geen idee wat je gaat kopen en zoek je nog snel een origineel cadeau? Hier vind je vijf cadeau tips waarmee je niet alleen je mama maar ook de aarde blij maakt.

Boeket droogbloemen

Foto Unsplash

Wil je je mama graag in de bloemetjes zetten? Dan is een boeketje droogbloemen, een leuk duurzaam cadeau. De boeketten zijn 100% natuurlijk en langer houdbaar dan normale bloemen. Je vindt ze in alle kleuren en soorten. Voor iedereen wat wils dus!

Ecologische drinkbus

Instagram / @dopper_official

Een ecologische drinkbus is altijd een goed idee. Het is niet alleen handig, maar ook nog eens goed voor het milieu. Je hebt drinkbussen gemaakt van bamboe, staal, gerecycleerde petflessen enzovoort.

Wil je graag een gepersonaliseerde drinkbus? Dat kan, een drinkbus van het merk Dopper kan je in een kleur naar keuze kiezen en je kan er een tekening of tekstje opzetten.

Shampoo Bar

Foto Unsplash

Een Shampoo Bar is een ecologisch alternatief voor shampoo uit een plastic fles. Eén Shampoo Bar vervangt drie plastic shampooflessen en gaat ongeveer 80 wasbeurten mee. Je vindt Shampoo Bars voor alle haartypes en in verschillende geuren.

Herbruikbare koffiebeker

Herbruikbare koffiebeker (foto Chilly’s)

Voor mama’s die graag koffie drinken, is dit een ideaal cadeau. Je kan de beker thuis, op het werk of onderweg gebruiken. Daarnaast is de koffiebeker volledig plasticvrij.

Bio-ontbijt

Foto Unsplash

Wil je graag voor je mama een lekker ontbijt voorzien? Kies dan voor één met bio- en fairtrade producten. Op de website BioMijnNatuur kan je zoeken naar biohandelaars bij jou in de buurt.