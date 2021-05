‘Lisa’-actrice Elke Van Mello over flirten: “Ik denk weleens: ‘ik moet uit zijn buurt blijven, want dit wordt gevaarlijk'”

Elke Van Mello vertolkt in de VTM-serie ‘Lisa’ de rol van Renée, een zwangere secretaresse die een affaire heeft met haar baas. Helemaal anders dan haar échte leven, want ze is kinderloos en al meer dan twintig jaar samen met dezelfde man. “Voor mijn rol in ‘Lisa’ moet ik echt nadenken hoe dat voelt, smoorverliefd zijn”, klinkt het.

Elke Van Mello leerde haar vriend Jan-Pieter in het middelbaar kennen. Ze herinnert zich nog goed dat het lang duurde vooraleer de twee een koppel werden, maar dan wel voor het leven. “Jan en ik zaten nog in het middelbaar toen we elkaar leerden kennen, maar hij heeft wel wat moeite voor mij moeten doen. We waren aanvankelijk goede vrienden. Ik voelde me goed bij hem, we hielden allebei van muziek en humor, maar het kwam niet in mij op om een relatie met hem te beginnen. Toen we allebei aan een lerarenopleiding begonnen en hij in mijn klas terechtkwam, sloeg de vonk plots over. Maar het duurde even voor ik me echt openstelde. Ik wist: als ik voor hem ga, is het voor het leven. Dat schrok me af, ik was nog maar achttien, hé. Maar uiteindelijk kon ik niet aan zijn charmes weerstaan. In 1999 kreeg ik voor Valentijn een prachtige tekening van een vlinder met mijn amandelvormige ogen. Die hangt nu uitvergroot in onze gang, aan de voordeur. Dat is liefde, hé”, vertelt ze in Story.

(Nog) geen kinderen

In ‘Lisa’ speelt Elke een zwanger personage, maar in realiteit is de 40-jarige actrice kinderloos. Toch heeft Elke haar kinderwens nog niet opgegeven. “Die moedergevoelens zijn er zeker, maar wij hebben duidelijk meer tijd nodig dan bijvoorbeeld een ander koppel. Het is een mooie oefening in geduld. Kinderen zijn zeer welkom, maar een leven zonder kinderen is ook oké. ik ben heel gelukkig met mijn partner en onze hond van twee, Charlie. Misschien compenseert de zorg voor mijn hond mijn verlangens naar een kind. We nemen haar overal mee naartoe, ze is een deel van ons gezin”, klinkt het.

Stabiele relatie

Elke en Jan-Pieter zijn intussen meer dan twintig jaar samen. Spijt dat ze op zo’n jonge leeftijd een langdurige relatie begon, heeft ze niet. “Nee, anders zou ik nu niet zo gelukkig zijn. Als ik vrouwen van mijn leeftijd dolverliefd in een nieuwe relatie zie stappen, lijkt me dat even tof, maar ik zou niet weten hoe ik aan die hele rit opnieuw zou moeten beginnen, ik zou er tegenop kijken. Nee, ik ondervind meer voordelen van een lange stabiele relatie. Ik zou trouwens niet meer weten hoe ik moet flirten, laat staan hoe ik via Tinder zou moeten daten. Voor mijn rol in Lisa moet ik echt nadenken hoe dat voelt, smoorverliefd zijn. Dan moet ik teruggaan naar mijn verliefde gevoelens voor Jan toen ik achttien was.”

Relatie levendig houden

“Niet dat ik nog nooit naar een andere knappe man heb gekeken, hoor. Ik heb ook weleens gedacht: ‘Shit, wat een interessante kerel. Ik moet uit zijn buurt blijven, want dit wordt gevaarlijk. Mocht ik nu vrijgezel zijn…’ We zijn ook maar mensen, hé. Bovendien werk ik in een sector waar je heel nauw en met veel humor samenwerkt. Maar dat zijn maar flitsen in mijn hoofd, ik heb nog nooit een andere man daarover aangesproken. Ik heb het thuis te goed. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat je relatie levendig blijft, door dingen te doen samen. Jan en ik haalden twee jaar geleden Charlie in huis en we hebben net een nieuw busje gekocht. En we kijken er enorm naar uit om binnenkort met onze vrienden af te spreken!”, besluit ze.