Hoe overleef je een lange afstandsrelatie in tijden van corona? Een relatie die misschien nog net pril was begonnen toen corona onze wereld op zijn kop zette? Of misschien zelfs wel een relatie met iemand in het buitenland? Dat is geen gemakkelijke opgave. In het begin was het misschien nog voldoende om te videobellen, kaartjes te schrijven en iedere dag contact te houden, maar nu – alweer meer dan een jaar later – verlang je toch naar meer. Logisch ook. Daarom vind je hier enkele tips!

Nieuwe vorm van daten

In de huidige tijden is het heel belangrijk om innovatief te blijven. Helaas kun je voorlopig nog niet verwachten dat jullie samen uit eten kunnen of simpelweg even bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Er zijn echter ook andere dingen die jullie samen kunnen doen om de relatie spannend te houden. Probeer daarom eens een nieuwe vorm van daten uit en creëer samen nieuwe rituelen. Plan bijvoorbeeld een geheel digitale date in. Probeer samen te videobellen tijdens deze avond en luister jullie favoriete muziek, stel elkaar diepzinnige vragen of dineer tegelijkertijd.



Misschien kan je dit zelfs wel doorvoeren naar de slaapkamer. Laat een verzameling dildos zien, verwen jezelf en kijk toe hoe de ander dit ook doet of laat alvast seksspeeltjes zien die je wilt gebruiken als jullie elkaar eindelijk weer in levende lijve kunnen zien. Met die gave strap on zet jij hem of haar vast al in vuur en vlam. Ook bij een lange afstandsrelatie moet een gezond seksleven gewoon mogelijk zijn. Hierbij is het enkel wel noodzakelijk om af en toe creatieve oplossingen te bedenken. En vergeet niet: hoe langer jullie elkaar niet zullen zien, hoe spannender het straks zal zijn!

Tijd om nader tot elkaar te komen

In een relatie is het vaak lastig om even afstand te nemen en de situatie objectief te beoordelen. Hierdoor komen sommige mensen er pas na maanden tot jaren achter dat deze relatie niet is wat ze graag hadden gewild. Of dat de verbondenheid veel minder groot is dan gedacht. Als je je te snel in een relatie gooit, dan kan dit nog wel eens een averechts effect hebben. Dit is anders wanneer je een lange afstandsrelatie in tijden van corona hebt. Plotseling beschik je over alle tijd om na te denken. Simpelweg omdat je verder van elkaar verwijderd bent. Is deze relatie het echt waard? Voel je je ook nu nog enorm verbonden? Het voordeel van deze gekke tijd is dat je wel direct weet waar je aan toe bent. Als je relatie deze periode overleeft, dan is het zeker iets om voor te blijven vechten.

Maak afspraken

Met twee persoonlijkheden is het lastig om het altijd met elkaar eens te zijn. Daarom is het goed om afspraken te blijven maken. Het hoeft geen onwil te zijn, maar misschien vind je partner het bijvoorbeeld wel voldoende om één keer per week contact te hebben, terwijl jij het liefst dagelijks even met elkaar afspreekt. Zolang hier niet over gesproken wordt, maar je vervolgens wel enorm boos en teleurgesteld bent, dan gaat er iets goed mis. Probeer daarom continu te blijven communiceren en maak samen afspraken. Zo bespaar je jezelf een hoop misverstanden.