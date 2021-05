Nederlandse artsen waarschuwen voor gevaarlijk drankspel met kroonkurken

Een ziekenhuis uit het Nederlandse Groningen slaat alarm vanwege een nieuw ‘levensgevaarlijk’ drankspel. De afgelopen weken kwamen er veel jongeren aan in het ziekenhuis met een kroonkurk die vastzat in hun slokdarm.

Het gaat om een drankspel waarbij je kroonkurken in glazen met bier moet gooien. Tijdens het spel moet je om te beurt een kroonkurk in een glas proberen te gooien. Wanneer een dopje in een beker terechtkomt dan moet iemand anders van de groep het glas in één keer leeg drinken.

Levensgevaarlijk

De artsen waarschuwen dat het spel niet zonder risico is. Het gevaar is dat je naast bier ook de kroonkurk mee opdrinkt. Dit is levensgevaarlijk omdat het dopje vast kan komen te zitten in je slokdarm. Het kan schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag.

Populair

Het spel lijkt vooral populair in het noorden van Nederland want niet alleen het ziekenhuis in Groningen kreeg al met deze situatie te maken. In een ziekenhuis in Twente kwam ook al een jongere binnen met een kroonkurk in zijn slokdarm.