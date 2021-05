Door je kamer in deze kleur te verven heb je maar liefst drie keer meer seks

Dat kleur ons humeur kan beïnvloeden, weten we al langer. En ook het feit dat de setting van belang is tijdens een vrijpartij, is geen geheim. Toch hadden we nog nooit eerder nagedacht over het verband tussen de kleur van onze slaapkamer en het aantal keer per week dat we tussen de lakens duiken.

Dat verband is er nochtans zeker en vast. Althans, als we een studie van de Britse hotelketen Travelodge mogen geloven. Uit een navraag bij 2.000 koppels bleek namelijk dat er één kleur is die ons spontaan zin geeft in seks. En nee, we hebben het niet over rood.

Chocolade

Uit de rondvraag kwam naar voren dat het bruin- en karameltinten zijn die onze zin in seks een boost geven. Dat klinkt misschien bizar, maar het fenomeen zou te verklaren zijn doordat die kleuren ons doen denken aan chocolade, een natuurlijk afrodisiacum. Met als resultaat dat koppels die over bruine muren beschikken drie keer per week seks hebben – oftewel driemaal het gemiddelde. Rood zou dan weer geen enkele invloed hebben op ons seksgedrag. Wie beter wil slapen, kiest dan weer best voor blauw, terwijl je grijs beter vermijdt.