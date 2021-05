Deze acht tips maken van jou weer een kampioen in smalltalk op de werkvloer

Niet iedereen is even goed in smalltalk. Sommigen hebben er zelfs een hekel aan. En na die maandenlange isolatie lopen zo’n gesprekken over koetjes en kalfjes niet meer zo vlot. Maar het is een essentiële tool op de werkvloer. Met deze tips sla je je erdoorheen.

Stel open vragen

Als je alleen maar ja/nee-vragen stelt, loopt het gesprek snel dood. Stel daarom open vragen die beginnen met hoe, waarom, waar, wanneer, … “Hoe is je ochtend gelopen?” geeft veel meer ruimte voor een gesprek dan “Heb je een fijne ochtend gehad?”.

• “Hoe gaat het op het werk?”

• “Wat zijn je plannen voor dit weekend?”

• “Hoe verliep je ochtend?”

Geef een compliment

“Wat heb je leuke schoenen aan” of “Je voorstel daarnet was heel leerrijk”. Vind iets dat je oprecht fijn vindt aan die persoon en maak er een complimentje over. Het is altijd leuk om een compliment te krijgen en dan heb je meteen iets om over te praten.

• “Je hebt leuke schoenen aan.”

• “Wat een leuke kamerplant.”

• “Dat heb je goed aangepakt.”

Vraag om advies

Vraag je collega’s om advies. Wat vinden zij over je laatste voorstel of hoe pakken zij een bepaalde taak aan?

• “Hoe plan jij je werkdag in?”

• “Wat denk jij over…”

• “Hoe zou jij … aanpakken?”

Volg het nieuws

Dreigt je gesprek stil te vallen? Verwijs dan naar het laatste nieuws. “Heb jij gehoord dat…” of “Wat vind je van…”.

• “Heb jij gelezen dat…?”

• “Wat vind je van…?”

• “Ik hoorde op de radio dat…”

Bereid je gesprek voor

Als je nerveus bent over een gesprek of een meeting, bereid dan iets voor om mee te beginnen. Praat over wat er die dag gebeurd is in de actualiteit of het vervelende verkeer waar je daarnet in vastzat. Zo sta je niet meteen met je mond vol tanden. Zit je in een online meeting? Praat dan over die vervelende buur die af en toe te veel lawaai maakt.

Leg je telefoon weg

Het is meteen duidelijk wanneer iemand niet meer aan het opletten is. Leg daarom je gsm weg als je met iemand praat. Als je een belangrijk telefoontje verwacht, laat dat dan aan je gesprekspartner weten. Op die manier weet de persoon dat je niet gewoon door Facebook aan het scrollen bent.

• “Ik verwacht straks een belangrijk telefoontje. Vind je het erg als ik er nu even van tussenuit ga? Ik kom je later weer opzoeken.”

• “Ik verwacht een dringende e-mail. Voel je dus niet verveeld als ik even mijn gsm check.”

• “Sorry ik moet je even onderbreken. Vind je het vervelend als ik even mijn mailbox check? Ik verwacht een belangrijk nieuwtje.”

Vermijd deze onderwerpen

Vermijd onderwerpen als politiek, religie en je financiële situatie. Die onderwerpen zijn persoonlijk of controversieel en breng je best niet aan bod wanneer je het ijs wilt breken.

Rond op tijd af

Is het tijd om verder te gaan? Rond dan af met een kort afscheid.

• “Het was leuk om bij te praten. Dat doen we binnenkort nog eens.”

• “Ik moet weer door. Zie ik je morgen?”

• “Ik ga je laten doorwerken. Tot ziens.”