Coronacrisis haalt de tweedehandsautomarkt niet onderuit

Het jaar 2020 was voor de autosector het slechtste jaar sinds 1997. De coronapandemie heeft de verkoop van auto’s immers sterk afgeremd. Vooral de verkoop van nieuwe wagens kende barslechte cijfers, terwijl de terugval op de tweedehandsmarkt beperkt bleef. Daar zijn verschillende redenen voor.

Niet alleen in België is het opvallend hoe sterk de tweedehandsmarkt tijdens de coronacrisis standhoudt. Waar de markt hier nog een terugval van zes procent kende – een peulenschil ten opzichte van de klap die de verkoop van nieuwe auto’s kreeg – spreken ze in Nederland zelfs van een recordjaar. In 2020 werden er namelijk voor het eerst meer dan 2 miljoen tweedehands auto’s verkocht. Dat de tweedehandsautomarkt zo goed stand wist te houden, is geen complete verrassing. In economisch onzekere tijden grijpen mensen namelijk sneller terug naar een tweedehands auto. Vooral op de markt van lichte bedrijfsvoertuigen is dit merkbaar.

Aanbod is alleen maar toegenomen

Bovendien moet het gezegd worden dat het aanbod de laatste jaren alleen maar is toegenomen. En daar zit het internet voor iets tussen, want de verkoop van tweedehands auto’s verloopt al lang niet meer via tweedehandswebsites boordevol louche typetjes. Zo is er bijvoorbeeld de website wijkopenautos.be van het Duitse Auto1 dat recent nog naar de beurs trok. Het is een platform waar mensen hun auto online kunnen aanbieden aan het bedrijf, dat ze vervolgens opkoopt en vijlt aan dealers. Het houdt continu een stock aan van tienduizenden auto’s en het telt zo’n driehonderdvijftig vestigingen in tien landen.

Het bedrijf maakt achter de schermen gebruik van een algoritme dat automatisch en met een extreme precisie berekent wat een wagen hen zal opbrengen en wat een faire prijs is voor de verkoper. Het nadeel is natuurlijk wel dat het algoritme in eerste instantie enkel een inschatting kan maken. Nadien moet de verkoper de auto alsnog binnenbrengen voor een technische controle en kan de definitieve prijs uiteindelijk nog lager liggen. Het is een succesformule, maar qua cashflow brengt het ook uitdagingen met zich mee. Hiervoor rekent het onder meer op de steun van Softbank dat ook al flink investeerde in Uber.

In de praktijk is het Duitse Auto1 zeker niet de enige die in deze vijver vist. Zo is er ook ikwilvanmijnautoaf.be van het Nederlandse Dealerdirect en CarsOnTheWeb dat dan weer focust op de aankoop bij leasingmaatschappijen. Het concept is altijd gelijklopend: de verkoop van tweedehands auto’s zo laagdrempelig mogelijk maken.

Tweedehandsverkopers bieden extra garanties

Ook op de website van My Way, D’Ieterens officiële label van kwalitatieve tweedehands wagens van onder meer Volkswagen en Škoda, is er een online schattingstool voorzien. Ook zij maken de stap naar een verkoop eenvoudiger, maar bovendien worden de auto’s nadien ook met de My Way-garantie aangeboden. Klanten rekenen dan op een niet-tevreden-geld-terug-garantie, een bijstandsservice en ze krijgen de mogelijkheid om een extra lange garantietermijn af te kopen.

Dergelijke initiatieven vergroten de betrouwbaarheid en verkleinen de stap naar een tweedehands auto. Zeker in vergelijking met vroeger, toen niet altijd even koosjere verkopers en zoekertjeswebsites de online markt domineerden. En ook deze ommezwaai zorgt voor een steeds sterkere tweedehandsautomarkt.