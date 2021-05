Russische YouTuber die zwangere vriendin in vrieskou liet sterven kent zijn straf

Een Russische YouTuber heeft zes jaar cel gekregen voor doodslag op zijn vriendin. Dat heeft The Moscow Times bekendgemaakt. Stanislav Reshetnyak, beter bekend als Stas Reeflay, haalde in december vorig jaar tijdens een livestream een stunt uit die zijn vriendin het leven kostte.

Tijdens de livestream zei de YouTuber dat hij zijn vriendin buiten zou zetten als iemand 1.000 dollar doneerde. Toen dat gebeurde, hield hij zich aan zijn woord. Zijn zwangere vriendin, die alleen ondergoed droeg, werd door Stas Reeflay geslagen en buitengezet. Hij sloot de deur van het balkon, waardoor ze niet naar binnen kon.

Onderkoeling

Buiten was het onder nul graden en slachtoffer Valentina Grigoryeva raakte onderkoeld. Of ze daar ook aan overleden is, is niet bewezen. Overheidsinstellingen zeggen dat de vrouw uiteindelijk overleed aan verwondingen aan het hoofd. De lijkschouwing wees traumatisch hersenletsel en een hersenbloeding uit, net als meerdere blauwe plekken op haar lichaam. De onderkoeling heeft zeker een rol gespeeld.

Vervolgens kon iedereen meekijken hoe Reshetnyak het levenloze lichaam van zijn vriendin naar binnen droeg en haar nog probeerde te reanimeren. Tevergeefs. De 28-jarige Valentina stierf, samen met hun ongeboren kind. Reshetnyak riskeerde een celstraf van 15 jaar voor doodslag, maar komt uiteindelijk weg met zes jaar gevangenisstraf. Wel wordt de YouTuber naar een maximaal beveiligde gevangenis gebracht.

Trash-streaming

Stas Reeflay staat erom bekend dat hij altijd bizarre stunts uitvoerde. Zijn verdienmodel was het ontvangen van donaties in ruil voor het laten zien van gewelddadige en vernederende dingen. Zijn vriendin was vaker het slachtoffer. Zo zou ze eerder pepperspray in haar gezicht hebben gehad en werd er een bord op haar hoofd kapot geslagen tijdens een ruzie.

Het zogenaamde ‘trash-streaming’ zorgt wereldwijd voor problemen, maar is vooral bekend in Rusland. Zo sloeg een Russische YouTuber eens een vrouw in een restaurant meerdere malen met haar hoofd op een tafel. Een andere Rus liet kijkers live zien hoe hij een dakloze man levend begroef in ruil voor eten. De man overleefde het wel.