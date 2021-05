NOSTALGIE. Deze 90s-rage maakt langverwachte comeback in zakjes chips

Elke millennial geboren in de late jaren ’80 en vroege jaren ’90 weet wat het is om met je kleine handje in een zak chips te grabbelen, verwoed op zoek naar een felbegeerd item. Niet naar het grootste of meest krokante aardappelschijfje, nee, maar wel naar een schijfje van plastic: de flippo. Voor wie een tweede jeugd wil beleven is er goed nieuws, want dankzij chipsfabrikant Croky vind je de verzamelschijfjes binnenkort weer terug in je chipszak.

Het was dé rage van de jaren 90: de flippo. Vanaf fabrikant Lay’s in 1995 de verzamelitems in de Belgische en Nederlandse zakken chips introduceerde, wilde iedereen zo snel mogelijk een uitgebreide collectie aanleggen. In zowat elke lagere school ter lande was het uitkijken naar de speeltijd, wanneer de flippo’s weer duchtig van eigenaar wisselden. De schijfjes waren daarom soms een doorn in het oog van leerkrachten, die de aandacht van hun leerlingen nog moeilijk bij rekensommen en spelling konden houden. En er waren nog mensen die de flippo’s liever zagen verdwijnen. Toenmalig Belgisch minister van Volksgezondheid Marcel Colla wilde ze verbieden, nadat een bejaarde vrouw overleed omdat ze per ongeluk in een flippo stikte.

Maar zoals dat gaat met rages, stierven de hebbedingen uiteindelijk een stille dood. Nu liggen kaften vol flippo’s stof en schimmel te vergaren in menige kelder en zolder. Maar niet voor lang meer, want chipsfabrikant Croky gaat de nostalgische schijfjes nieuw leven in blazen. Let wel: ze mogen officieel niet ‘Flippo’s’ heten, want concurrent Lay’s heeft de rechten op die merknaam. De nieuwe reeks schijfjes komt er naar aanleiding van het EK voetbal en zullen toepasselijk versierd worden met de beeltenis van twaalf Rode Duivels.

Vincent Kompany

Bijzonder is dat ook Vincent Kompany, die in augustus zijn voetbalschoenen aan de haak hing, nog prijkt op de flippo’s. Maar daar is een simpele verklaring voor: het EK zou normaal gezien vorig jaar plaatsvinden, maar werd uitgesteld naar deze zomer. “We zouden deze actie vorig jaar al doen”, legt Matilde Taverniers, product manager van Croky, uit in Het Nieuwsblad. Toen hebben we de schijfjes besteld én toen speelde Kompany nog. Omdat hij zoveel matchen voor de Duivels heeft gespeeld, hebben we beslist hem er nu ook wel bij te houden.”