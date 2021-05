Het is zover! De Koninklijke Serres zetten hun deuren open en je kan nu een ticket kopen

Doorgaans is het voor plantenliefhebbers een vast onderdeel van hun agenda, maar door de coronacrisis bleven ze in 2020 dicht. We hebben het over de Koninklijke Serres van Laken. Niet alleen de planten, maar ook de gebouwen zelf zijn trouwens een bezoekje waard. En vanaf 13 mei kan dat weer.

Zij die de Serres eerder al in levende lijve zagen, weten vast wel dat de bezienswaardigheid niet het hele jaar door geopend is. Bezoeken worden beperkt tot enkele weken per jaar en dat maakt de hele ervaring nog exclusiever. Door de coronacrisis betekende dat vorig jaar echter dat plantenlovers geen bezoekje konden boeken.

Binnen en buiten

Nu de maatregelen stilaan versoepeld worden, is het ook voor de Koninklijke Serres tijd om op de kar te springen. Vanaf 13 mei tot en met 6 juni worden de deuren dan ook wagenwijd open gezet. De kleine serres blijven jammer genoeg dicht omdat de veiligheidsmaatregelen daar niet gegarandeerd kunnen worden, maar er blijft genoeg over. Bezoekers kunnen tijdens het 2 kilometer lange parcours struinen door de tuinen en de grote serres: de Wintertuin, de Congoserre, de Perronserre en de Orangerie. Enige voorwaarde is dat je op voorhand een ticketje ter waarde van 2,5 euro boekt via de website – en snel zijn is de boodschap, want ze vliegen de deur uit.