Ex-Miss België Romanie Schotte heeft HEUGLIJK nieuws: “We willen dit graag met jullie delen” (foto)

Romanie Schotte, die in 2017 Miss België werd, is zwanger van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend via Instagram.

De 23-jarige brunette uit Brugge deelde het mooie nieuws met een foto van drie ijsjes. “We willen dit leuke nieuws graag met jullie delen. We krijgen deze herfst een baby. Stefan blijft zeggen dat ik moet stoppen met ijs te eten, maar ik denk dat ons kleintje er al even veel van houdt als mama”, knipoogt ze.

Broer van Louis Talpe

Romanie en Stefan Talpe stapten in 2017 in het huwelijksbootje. Stefan is de broer van acteur Louis Talpe