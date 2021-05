BIZAR. Van dit populaire dessert maakte HEMA een biertje

Winkelketen HEMA lanceert in samenwerking met brouwerij Lowlander een tompouce-bier. Het blonde bier van 5% is gebrouwen met vanille en framboos en smaakt naar het populaire Nederlandse dessert. Het gekke drankje met de naam ‘Tompouce Ale’ is limited edition en ligt nu in de rekken.

Tompouce, in Vlaanderen beter bekend als een glacéke, is een populair Nederlands dessert dat bestaat uit twee knapperige laagjes bladerdeeg met daartussen een luchtige roomvulling. Het gebak wordt massaal gegeten op de Nederlandse Koningsdag.

Vanaf vandaag vind je bij HEMA Tompouce bier! Nee hoor, dit was geen 1 aprilgrap. 😉 Samen met botanische brouwer @… Geplaatst door HEMA op Donderdag 22 april 2021

Gekke smaken

De smaken vanille en framboos zijn een gekke combinatie om in een biertje te brouwen. Het leek dus een aprilgrap toen HEMA en brouwerij Lowlander het bier op 1 april bekendmaakten. Maar niets bleek minder waar. Ondertussen ligt het drankje op de schappen. Wacht niet te lang om het uit te proberen want het is razend populair.

Het is niet de eerste keer dat HEMA met zo’n bizarre smaak naar buiten komt. Zo lanceerde HEMA in 2020 ijs dat smaakt naar hotdogs en verkopen ze ook popcorn die proeft naar bieslook.