BIZAR. Rijden we binnenkort op plastic? Deze wetenschappers denken van wel

Wetenschappers aan de universiteit van Swansea in Wales hebben een nieuwe manier gevonden om brandstof te maken van afgedankt plastic. Het experiment waarmee ze het afval omgezet hebben in waterstof leverde positieve resultaten op.

Dat waterstof de potentie heeft om de brandstof van de toekomst te worden, is geen nieuws. Sterker nog, er zijn al auto’s die hierop rijden. Nu duidelijk is geworden dat je deze brandstof ook nog eens uit afgedankt plastic kan halen, zal de populariteit alleen maar toenemen.

Scheikundig proces

Moritz Kuehnel, een scheikundige aan de universiteit van Swansea, legt aan BBC uit hoe zij door middel van een scheikundig proces met een materiaal dat licht absorbeert en zonlicht uiteindelijk waterstof maken.

Het proces werkt voor elk stukje plastic, zonder dat het schoon hoeft te zijn. “Zelfs als er voedsel of een beetje vet uit een margarinekuipje in zit, stopt dat de reactie niet. Het maakt het beter”, zegt Kuehnel tegen BBC. Hierdoor kan het winnen van brandstof volgens de onderzoeker een stuk goedkoper zijn dan het recyclen van plastic.

Waterstof van medisch plastic

Ook denken de onderzoekers aan de mogelijke toepasbaarheid in de pandemie. Mondkapjes, plastic schorten en brillen zijn allemaal om te zetten in brandstof. Hoewel dit een goede oplossing lijkt voor zowel het brandstof- als plasticprobleem, moeten de onderzoekers nog bepalen of de ziekteverwekkers (zoals virusdeeltjes) dood gaan in het proces.

Maar ook buiten het medisch afval om is het wellicht een oplossing die miljarden tonnen niet herbruikbare plastics op kan ruimen. Dit omdat het volgens Kuehnel goedkoop en makkelijk in te voeren is. Zelfs in ontwikkelingslanden zonder goede recyclinginfrastructuur en verbrandfaciliteiten is het makkelijk toepasbaar.

Rijdend plastic opruimen

De regering van Wales heeft veel vertrouwen in het brandstof-project en steunt de wetenschappers met 47.000 pond (zo’n 54.000 euro) aan subsidie. Hoewel er nog veel onderzoek gedaan moet worden, is er een kans dat we in de toekomst rijden op waterstof gewonnen uit plastic.