SCHATTIG! Twee gevlekte hyena’s geboren in Beekse Bergen (video)

In Safaripark Beekse Bergen, even voorbij de Nederlandse grens in Hilvarenbeek, zijn onlangs twee gevlekte hyena’s geboren. De pups zullen meteen door het publiek te bewonderen vallen als het dierenpark zoals voorzien – maar nog afhankelijk van de evolutie van de coronacijfers in Nederland – heropent op 11 mei.

De geboorte van twee hyena’s kan volgens de Beekse Bergen een belangrijke bijdrage leveren aan het kweekprogramma voor de soort. Het doel daarvan is om een uitgebreide populatie in dierentuinen te houden als back-up voor de bedreigde in het wild levende populaties. De gevlekte hyena heeft het in het wild moeilijk omdat het leefgebied, in Sub-Saharaans Afrika, steeds kleiner wordt door de bouw van steden en de aanleg van wegen. Ook de jacht vormt een bedreiging voor de soort, de grootste en luidruchtigste onder de hyena’s.

Twee groepen

Safaripark Beekse Bergen heeft nu in totaal elf gevlekte hyena’s, verdeeld over twee verschillende groepen. “Een van de groepen bestaat uit zeven dieren en dat is een van de grootste groepen in Europa”, zegt verzorger Mariska Vermij-Van Dijk. “Vanwege het dominante gedrag van de hyena’s kan het pittig zijn om meerdere dieren bij elkaar te plaatsen. In ons park lukt dit wel, mede doordat wij zo’n groot verblijf hebben.”

De pups werden geboren in een zelf door de moeder gegraven hol in de grond, maar komen nu stilaan bovengronds een kijkje nemen. “We hopen dat we op 11 mei onze deuren mogen openen, zodat bezoekers de jongen kunnen zien”, zegt Vermij-Van Dijk.