LIFEHACK. Zo laat je je frigo weer fris ruiken

Het is ochtend, je komt net uit bed en bent nog een beetje slaapdronken. Je trekt richting de keuken om koffie te zetten en een ontbijt voor jezelf bijeen te sprokkelen. Je hebt melk nodig, stapt richting de frigo en doet die open. Vervolgens val je bijna omver van de geur die je tegemoetkomt en die op een lege maag bijna niet te harden is.

Dit scenario klinkt veel mensen wellicht bekend in de oren. Want hoewel een stinkende frigo een beetje gênant is als er bezoek over de vloer komt (bezoek? wat is dat ook al weer?), is het een veelvoorkomend fenomeen. Dat betekent echter niet dat je het daarbij moet laten.

Poetsbeurt

Als je frigo uren in de wind stinkt, is dat eigenlijk gewoon een teken dat het tijd wordt om hem een grondige poetsbeurt te geven. Door de minuscule restjes eten die achterblijven op de schappen gaan de bacteriën zich namelijk razendsnel ontwikkelen, met alle gevolgen van dien. Heb je vandaag wat tijd over, trek dan je poetshandschoenen aan en maak die frigo eens helemaal leeg.

Azijn en essentiële olie

Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk om bedorven restjes en andere viezigheden in de vuilbak te gooien, maar daarna wordt het tijd om de frigo te poetsen. Wil je vieze geurtjes en bacteriën tegengaan, dan heb je volgens de Australische TikTokster Chantel Mila drie ingrediënten nodig: water, azijn en essentiële olie. Voeg drie delen warm water toe aan een sprayflacon met één deel azijn en doe dan nog enkele druppels essentiële olie in de fles. Haal alle legplanken en dozen uit de frigo en spuit nu zowel de losse delen als de binnenkant van je frigo zelf in met het mengsel en schrob grondig met een spons of doek. Besteed extra aandacht aan hoekjes en boorden, want hier stapelt het vuil zich graag op. Je frigo is weer helemaal schoon en fris.

Wil je de vieze geurtjes wat langer in toom houden? Zet dan een bakje met enkele eetlepels sodiumbicarbonaat in je frigo. Dit poeder absorbeert de geurtjes zodat je langer resultaat ziet van je poetsbeurt.