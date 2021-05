Julie Van den Steen aangevallen tijdens wandeling

‘Game of Talents’-presentatrice Julie Van den Steen is naar verluidt vorige week het slachtoffer geworden van een aanval. Of het incident te maken heeft met de commotie rond haar grootvader is niet duidelijk.

De 28-jarige VTM-presentatrice kreeg vorige week tijdens een wandeling in Gent een voorwerp naar zich toe gegooid. Ze werd gelukkig niet geraakt, maar Julie was wel aangedaan door het incident en ze diende een klacht in bij de politie, zo deelt VTM mee.

Commotie over opa

Het is niet duidelijk wat het motief van de verdachte was, maar vorige week raakte Julie in opspraak nadat ze in het programma ‘Later Als Ik Groot Ben’ naar haar in 2000 overleden opa verwees en hem een “hele lieve, beschermende man” noemde. Haar grootvader werd echter genoemd in de moordzaak op Patrice Lumumba, de voormalig eerste minister van de Republiek Congo. Haar reactie leverde op sociale media dan ook heel wat verontwaardigde reacties op.

Haatreacties

Julie verontschuldigde zich vorige week voor die bewuste passage, die intussen uit het programma werd geknipt. “Op het moment van de opname was ik niet op de hoogte van wat mijn opa allemaal gedaan heeft en wat er gebeurd is toen. Mijn reactie daarop, nu ik dat wel weet, is uiteraard volledig het tegenovergestelde. Ik wil me daarvoor dan ook oprecht excuseren. (…) Reacties als ‘krijg kanker’ en ‘jij zou beter dood zijn’ en ‘we komen je opzoeken’ ga ik nooit echt begrijpen. Maar de beweegreden erachter probeer ik zeker te vatten”, schreef ze onder meer op Instagram.