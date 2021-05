Ondanks productieproblemen levert Playstation 5 recordwinst op voor Sony

Ondanks productieproblemen heeft de verkoop van de nieuwe Playstation 5 grotendeels bijgedragen aan de recordwinst van het Japanse moederbedrijf Sony in het afgelopen boekjaar. Toch is het dezer dagen nog steeds bijzonder moeilijk om een exemplaar van de nieuwe console in huis te halen, omdat de productie de grote vraag niet kan bijhouden.

Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft het afgelopen boekjaar een recordwinst van 1,17 biljoen yen (circa 9 miljard euro) laten noteren. Het bedrijf dankt die goede resultaten aan de verkoop van de nieuwe spelconsole PlayStation 5 en de toegenomen verkoop in de muziektak. De omzet van Sony Group nam afgelopen boekjaar met 9 procent toe tot 9 biljoen yen (68,5 miljard euro).

In het afgelopen kwartaal zag het Japanse elektronicaconcern zijn nettowinst verzevenvoudigen tot 107 miljard yen. De omzet nam in dezelfde periode toe met 27 procent tot 2,2 biljoen yen (17 miljard euro).

Voor het lopende boekjaar, dat op 1 april van start ging, verwacht het Japanse bedrijf een nettowinst van 660 miljard yen en een omzetstijging tot 9,7 biljoen yen.

Tekort aan chips vertraagt de verkoop

De verkoopcijfers van de Playstation 5 zijn opmerkelijk, vermits de productie nu al geruime tijd geteisterd wordt door een tekort aan halfgeleiders. Daardoor dreigen er nog maandenlang te weinig exemplaren van de nieuwe spelconsole beschikbaar te zijn, zo verklaarde Jim Ryan, de CEO van de gamingdivisie van Sony (Sony Interactive Entertainment), in de Britse krant Financial Times.

Door het tekort aan computerchips kan Sony zelfs niet garanderen dat er voldoende consoles geproduceerd kunnen worden om de vraag te volgen tijdens de volgende eindejaarsperiode.

Wereldwijde lockdowns boost voor gamingindustrie

In november en december 2020 gingen 4,5 miljoen exemplaren van de nieuwe Playstation over de toonbank. Op 31 maart van dit jaar had Sony wereldwijd 7,8 miljoen exemplaren verkocht, maar volgens het bedrijf waren de verkopen nog hoger geweest zonder de knelpunten in de bevoorrading. De toeleveringsproblemen zijn des te pijnlijker aangezien de coronapandemie gaming een enorme boost heeft gegeven.

Het tekort aan computerchips is ook een gevolg van de coronapandemie. Doordat veel mensen thuis moeten blijven, is de vraag naar elektronica, zoals smartphones en laptops, fors gegroeid en hebben chipbedrijven moeite om aan de vraag te voldoen.

Toch moeten de verkoopcijfers van de Playstation 5 niet onderdoen voor die van zijn voorganger. Ter vergelijking: een half jaar na de release van de Playstation 4, in november 2013, waren er wereldwijd zeven miljoen exemplaren over de toonbank gegaan.