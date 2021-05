Kleding huren in plaats van kopen? Via het Belgische platform Dressr kan het

Dat alsmaar nieuwe kleding kopen nergens goed voor is, weten we intussen allemaal. Niet alleen betekent het een flinke hap uit je budget, maar bovendien is het ook allesbehalve duurzaam. De mode-industrie is wereldwijd één van de meest vervuilende en het loont dus de moeite om na te denken over je kledingconsumptie.

Door beter zorg te dragen voor je kleding en door minder in te spelen op trends, gaat je garderobe alvast een stuk langer mee. Heb je toch iets nieuws nodig? Ren dan niet meteen naar de eerste de beste fast fashion-keten, maar bezint eer ge begint. Ga op zoek naar duurzame merken of kies voor tweedehands, een van de duurzaamste en meest budgetvriendelijke opties.

Maandelijks abonnement

Wil je bewust omgaan met je kleding, maar jezelf toch geregeld een nieuwigheidje gunnen? Dan is er nu een nieuwe speler op de markt. Via het Belgische platform Dressr kan je namelijk maandelijks kleding huren. Door een abonnement te nemen op de service (wat je 39 tot 79 euro per maand kost, afhankelijk van hoeveel stuks je wil ontlenen) kan je iedere maand kiezen uit hun kledingaanbod. Je krijgt jouw keuze vervolgens thuisgestuurd en kan na die maand beslissen of je ze nog een maandje langer huurt, of je graag nieuwe stuks ontvangt of dat je een van de stuks koopt tegen een mooie korting. Vervolgens stuur je je kleding terug en Dressr ontfermt zich over de rest.

Circulair

De Antwerpse Caroline Cecile Baeten, oprichtster van Dressr, vond inspiratie voor het verhuurplatform in het buitenland. Door kleding te verhuren, hoopt te de mode-industrie meer circulair in plaats van lineair te maken. En ze wil consumenten bovendien de kans geven om kennis te maken met meer exclusieve Belgische merken – stuks met een prijskaartje dat je normaal gezien misschien doet twijfelen over de aankoop ervan. Een initiatief dat duurzame modeliefhebbers zeker zal weten te bekoren.