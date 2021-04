“Ziekenhuispatiënten zijn over het algemeen jonger en kampen vaker met overgewicht”

De patiënten die in de derde golf met een coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn in vergelijking met de vorige golven globaal genomen jonger en kampen vaker met overgewicht. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. Ook worden er meer patiënten doorverwezen naar intensieve zorg dan tijdens de tweede golf.

Gezondheidsinstituut Sciensano heeft een analyse gemaakt van de cijfers van de ziekenhuisopnames tot en met 15 april. Het gaat in het totaal om 7.662 gehospitaliseerde patiënten, van wie 487 op intensieve zorg. “Daaruit blijkt dat het profiel van de patiënten over het algemeen jonger is en ze vaker kampen met overgewicht”, duidt Van Gucht.

Veertigers en vijftigers

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn sinds de start van de derde golf op 15 februari gemiddeld genomen zeven jaar jonger dan tijdens de tweede golf. Gemiddeld bedraagt de leeftijd van de ziekenhuispatiënten nu 66 jaar. Vooral het aandeel veertigers en vijftigers neemt de laatste weken toe. Die groep is verantwoordelijk voor bijna een op de drie nieuwe ziekenhuisopnames. Volgens Van Gucht toont dat het effect van de vaccinatiecampagne aan.

Bovendien krimpt het aantal patiënten met een onderliggende aandoening. De grote uitzondering daarop vormt zwaarlijvigheid, waarvan het belang proportioneel toeneemt. “We zien een stijging van 10 tot 20% over het hele verloop van de pandemie”, klinkt het. Die stijging is het meest uitgesproken bij de groep 20- tot 30-jarigen.

Intensieve

Patiënten worden wel vaker doorverwezen naar de afdeling intensieve zorg dan tijdens de eerste en tweede coronagolf. “In de derde golf wordt een op de vier doorverwezen, terwijl dat tijdens de eerste golf nog een op de vijf of zelfs een op de zes was”, aldus Van Gucht. Al is ook daar de gemiddelde leeftijd afgenomen: van 68 jaar tijdens de tweede golf naar 64 jaar tijdens de derde golf.

De overlevingskansen van patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn over het algemeen verbeterd. Dat komt door een combinatie van een betere standaardbehandeling en de relatieve verjonging van de patiënten. “Toch verliest een op de tien het gevecht tegen COVID-19. Dat is nog steeds een hoog aantal. Op intensieve zorg stijgt dat cijfer naar een op de drie, een cijfer dat vrij constant blijft sinds het begin van de epidemie”, besluit Van Gucht.