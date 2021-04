YES. Uber lanceert speciale dienst voor huisdieren in Brussel

Technologiebedrijf Uber heeft woensdag de nieuwe dienst Uber Pets voorgesteld. Met de optie kan vanaf nu ook je huisdier met jou meerijden in de Uber, weliswaar tegen een extra vergoeding. Uber Pets bestaat voorlopig enkel in Brussel.

Goed nieuws voor wie al eens voor een onaangename verrassing kwam te staan wanneer je samen met je viervoeter een Uber wou nemen. Niet elke chauffeur staat immers te springen om buiten jezelf ook je geliefde troetelbeestje te vervoeren. Dankzij de lancering van Uber Pets is daar vanaf nu een oplossing voor, zij het voorlopig enkel in Brussel.

De optie laat toe om een huisdier toe te voegen aan je ritje met een Uber-chauffeur. Daarvoor betaal je wel een extra vergoeding: 3 euro per rit, ongeacht de afstand of de grootte van het dier. Volgens Uber gaat die toeslag volledig naar de chauffeurs, als aanmoediging om de dienst ook effectief aan te bieden.

Dekentje meenemen

Om het voor de chauffeur, voor jou én voor je huisdier veilig en aangenaam te maken, vraagt Uber wel om zich bij gebruik van de dienst aan enkele regels te houden. Zo moet je je schattige beestje in de wagen vasthouden met een riem of harnas, of het in een draagmand of doos plaatsen. Om de auto zo schoon mogelijk te houden, verzoekt de rittendienst je om een deken of handdoek mee te nemen waarop je viervoeter comfortabel en proper kan zitten. Ook vraag je best aan de chauffeur of die een voorkeur heeft voor de plek waar je dier moet plaatsnemen. Laat ten slotte je huisdier niet onbeheerd achter.

Als je begin- en eindbestemming binnen het Brusselse grondgebied liggen, zal Uber Pets automatisch als optie verschijnen. In Vlaanderen, waar Uber pas sinds november actief is, bestaat de dienst helaas voorlopig nog niet.