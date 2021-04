Serveerster herkent DEZE wereldster niet door mondmasker: “Kom alsjeblieft terug!” (video)

Een filmster vertellen dat hij een halfuur moet wachten alvorens bediend te worden op restaurant: je maakt het niet alle dagen mee. Een TikTok-filmpje toont hoe een serveerster van de Amerikaanse restaurantketen IHOP die vervelende boodschap meedeelt aan niemand minder dan Adam Sandler, waarna de steracteur prompt vertrekt. De serveerster deelde de video achteraf op TikTok met de boodschap dat ze Sandler niet herkend had door zijn mondmasker.

De jonge serveerster Dayanna Rodas postte het TikTok-filmpje, dat intussen al zo’n 10 miljoen keer bekeken is, maandag op het videoplatform. Op de beelden is te zien hoe de 54-jarige Adam Sandler samen met één van zijn dochter in de inkomhal van een IHOP staat. IHOP (International House Of Pancakes) is een restaurantketen gespecialiseerd in ontbijtproducten zoals pannenkoeken, omeletten en wafels.

De acteur, bekend van komediefilms als ’50 First Dates’ en ‘Happy Gilmore’ en de recente Netflix-misdaadhit ‘Uncut Gems’, aanhoort de boodschap van Rodas dat er een wachtrij van een halfuur is, waarna hij en zijn dochter het gebouw verlaten.

Spijt

Later deelde Rodas de bewakingsbeelden op TikTok, met de boodschap dat ze Sandler niet herkend had omdat hij een mondmasker droeg. En van dat laatste heeft de serveerster duidelijk spijt. “Alsjeblieeeft kom terug”, schreef ze als bijschrift bij de video.

Een makelaar van Sandler heeft intussen bevestigd dat de persoon in het filmpje wel degelijk Adam Sandler is. De steracteur is binnenkort trouwens te zien in de Netflix-film ‘Spaceman’.