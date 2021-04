PURE HORROR. ‘The Birds’ komt tot leven: krijsende vogels overspoelen wijk (video)

Heb jij last van ornithofobie oftewel angst voor vogels? Groot kans dat de horrorklassieker ‘The Birds’ er iets mee te maken heeft. Regisseur Alfred Hitchcock zadelde veel mensen op met een trauma voor vogels door de beesten voor te stellen als aanvalslustige duivels. Vogels blijken zich in het echte leven gelukkig wat onopvallender te gedragen, behalve in het Australische Nowra…

Een buitenwijk in de Australische stad Nowra, in Nieuw-Zuid-Wales, had afgelopen dinsdag niet een paar, maar héél, héél veel vogels op bezoek. Op ietwat angstaanjagende beelden is te zien hoe honderden kaketoes al krijsend over de huizen vliegen. Velen dalen neer op straat, op de daken of op verlichtingspalen, waardoor de wijk langzaam wit kleurt.

Wie niet meteen onder de indruk is van de beelden, moet weten dat de destructieve beesten wel degelijk veel overlast veroorzaken. Lokale media berichtten dat eerdere invasies vernielde winkelpuien en wegen bezaaid met vogelpoep tot gevolg hadden. De locals kunnen echter niets tegen de inheemse kaketoes beginnen, want de vogels zijn een beschermde diersoort.