Ophef in Letland nadat homoseksuele man in brand gestoken is

De dood van een homoseksuele man in Letland, van wie de kleding werd doordrenkt met een brandbare vloeistof en in brand werd gestoken, heeft het Baltische land donderdag diep geschokt. De dood van de 29-jarigen Normunds Kindzulis wordt door velen gezien als het gevolg van een aanval uit homohaat. De politie krijgt het verwijt te weinig te doen tegen homofoob geweld.

Kindzulis, een paramedicus, liep een week geleden brandwonden op maar liefst 85% van zijn lijf op en bezweek woensdag aan zijn verwondingen. In het verleden ontving hij al vaker doodsbedreigingen vanwege zijn seksuele geaardheid. Daarom verhuisde hij ook uit de hoofdstad Riga naar het provinciestadje Tukums, aldus lokale media. Daar werd hij echter al viermaal fysiek aangevallen.

Suïcide?

Volgens lokale media liet de politie na onderzoek in te stellen naar het geweld. De politie sluit niet uit dat Kindzulis een einde aan zijn leven heeft gemaakt vanwege de doodsbedreigingen. “Iemand tot suïcide drijven is ook een misdaad”, stelde een hoge Letse politiecommissaris donderdag ten overstaan van verslaggevers.

Homohuwelijk verboden

De zaak-Kindzulis heeft een debat over homofobie losgemaakt in Letland, een lidstaat van de Europese Unie met zo’n 2 miljoen inwoners. Het land paste in 2006 speciaal de grondwet aan om het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht te verbieden. Behalve homorechtenorganisaties, heeft ook president Egils Levits, een voormalige rechter in het Europees Gerechtshof, zich uitgesproken over de homohaat in zijn land. “Er is geen plaats voor haat in Letland”, zei Levits.

Kindzulis werd in de vroege uren van vorige week vrijdag brandend buiten zijn huis gevonden door een collega en huisgenoot, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. “Ik werd wakker van geschreeuw in de gang”, zei hij tegen een Letse nieuwssite. “Ik probeerde de vlammen te doven, droeg hem naar binnen en legde hem in de badkuip maar de brandwonden waren te ernstig. Zijn kleding was met zijn huid versmolten.”

Politie weigert onderzoek

De lokale politie weigerde aanvankelijk een officieel onderzoek in te stellen. “Er is onvoldoende bewijs dat er een misdaad heeft plaatsgevonden”, zei die in een verklaring. Vanwege de dood van Kindzulis is de politie nu echter verplicht de zaak te onderzoeken. Ook loopt er inmiddels een onderzoek naar de politie in Tukum. Die zou te laks zijn omgegaan met de eerdere bedreigingen aan Kindzulis’ adres.