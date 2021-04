Graf van overleden vrouw vernield en walgelijke boodschap achtergelaten: “Ik ben er kapot van”

De familie van een Britse vrouw die onlangs overleed aan kanker trof haar graf onlangs vernield aan. De onverlaten hadden tevens een wansmakelijke boodschap geschreven op een kaartje van haar moeder.

Leanne Knight verloor haar strijd tegen mondkanker op 20 februari. De mama van twee was nog maar 33 jaar en werd op 26 maart begraven op het kerkhof van Eston, een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire. Een kleine maand later, op 22 april, werd haar graf gevandaliseerd. Haar foto was verscheurd, lichtjes waren kapotgemaakt, en bloemen waren stukgeknipt. Ook een wensboodschap van haar mama – “Voor altijd in mijn hart” – was overschreven met de woorden “We hebben nooit van je gehouden”.

Opgemerkt tijdens bezoek aan graf

Het was haar mama Jackie Chesworth en haar zus Lisa Chesworth die het vreselijke tafereel aantroffen toen ze het graf bezochten. Lisa deelde enkele foto’s op Facebook en vertelt hoe pijnlijk het voor hen is. “Mijn moeder had het al zo moeilijk met het verlies van haar dochter. Nu wil ze haar niet meer alleen laten omdat ze bang is dat het opnieuw zou gebeuren”, vertelt ze aan TeessideLive.

Boos op vandalen

Lisa begrijpt niet dat mensen zoiets kunnen doen. “We hebben de politie op de hoogte gebracht en hopen dat jullie gefilmd werden door de camera’s. Het was duidelijk een gerichte aanval, want enkel haar graf werd beschadigd. Jullie zijn smeerlappen. Ik ben er kapot van”, zucht ze op Facebook.

De politie onderzoekt het incident.

Van links naar rechts: Lisa Chesworth (zus), Jackie Chesworth (mama), Leanne Knight, Natalie Foster (zus):