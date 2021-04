Britse geheime dienst MI6 zoekt echte “Q”

De Britse inlichtingendienst MI6 heeft een vacature geplaatst voor de rol van “Q”, het personage bekend van de James Bond-films. Nu zoekt de MI6 iemand om de rol in het echt te vervullen.

In de films is “Q” een gadgetspecialist die Bond aan nieuwe auto’s of technologische snufjes helpt. Het personage werd in de laatste twee Bondfilms, ‘Skyfall’ (2012) en ‘Spectre’ (2015), vertolkt door de Engelse acteur Ben Whishaw.

Richard Moore, hoofd van de MI6, zei in een recent interview met Times Radio dat de dienst op zoek is naar een echte “Q”. De persoon zal verantwoordelijk zijn voor de technische teams binnen de dienst.

Ook MI5 treedt uit de schaduw

Moore hoopt dat met deze actie de inlichtingendienst zichtbaarder wordt bij het grote publiek.

Een gelijkaardige PR-stunt bij die andere bekende Britse veiligheidsdienst, MI5: die gunt nieuwsgierigen voortaan een blik achter de schermen via Instagram, zo raakte onlangs bekend. Volgers zullen vragen kunnen stellen aan actieve agenten en het account zal ook updates geven over nieuwe vacatures. Met het account hoopt MI5 ook afscheid te kunnen nemen van enkele oude stereotypes.

MI5 houdt zich voornamelijk met interne veiligheid bezig, terwijl MI6 voor de externe veiligheid is bedoeld.