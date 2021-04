BIZAR. Bijzonder gevaarte blokkeert verkeer op Amerikaanse brug (video)

Politie en dierenbescherming werden afgelopen woensdagochtend opgeroepen naar een brug in Texas om zich te ontfermen over een opvallend obstakel: een alligator lag doodleuk te zonnen op de weg, en blokkeerde zo het verkeer.

Volgens de politie waren er vijf agenten nodig om het reptiel onder bedwang te houden en klaar te maken voor transport met een pick-up. Die vervoerde de alligator tot onder de brug, waar het dier vrijgelaten werd in het water.

Niet ongewoon

Volgens het lokale politiekorps is het niet ongewoon dat alligators zich op de openbare weg begeven. Maar het voorval van woensdag was naar verluidt de eerste keer in mensenheugenis dat een exemplaar op de brug in kwestie gespot was.