Zo maakte Candice uit ‘Blind Getrouwd’ zich onherkenbaar zodat ze Marijn stiekem kon bezoeken (foto)

Nu weten we dat Candice en Marijn na het ‘Blind Getrouwd’-experiment nog een koppel zijn, maar tijdens het programma mocht dat uiteraard nog niet geweten zijn. Candice had een handige manier gevonden om ongemerkt op straat in Binkom te kunnen lopen.

Candice en Marijn zijn het enige koppel dat het experiment succesvol afsloot. De opnames gebeurden al zes maanden geleden, dus moest de 31-jarige lerares er iets op vinden om onherkenbaar door de straten van Binkom te wandelen met Marijn. “In de week blijven wij gewoon op onze eigen locatie, maar in het weekend ga ik altijd naar Binkom. Het is altijd stiekem geweest, want mensen mochten niet weten dat we nog altijd samen zijn”, vertelde ze aan Qmusic.

Pruik

Dat lukte door middel van een pruik. Op Instagram deelde ze een foto van haar onherkenbare look. “Het was heel gek om te zien, maar geef mij toch maar zoals ze is”, geeft Marijn nog mee.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om haar vermomming te bekijken.