WOW. Auto vat vuur en ontploft op Amerikaanse snelweg (video)

Een auto-ontploffing langs een snelweg in Texas werd afgelopen maandag op beeld vastgelegd door een toevallige passant.

Het filmpje toont het moment van de ontploffing op Highway 114 in Southlake, terwijl andere auto’s voorbij de vlammenzee rijden.

Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond. Twee rijstroken werden afgesloten terwijl de politie en opruimingsdiensten aan het werk waren. Het Southlake Department of Public Safety deelde op Twitter enkele foto’s van het uitgebrande autowrak. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is van de autobrand.

HIGHWAY FIRE– We have a vehicle AND grass fire around eastbound Highway 114 near White Chapel. Two eastbound lanes are currently closed.



Please avoid this area while our heroes work. pic.twitter.com/p0xTiFWL0U