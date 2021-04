Vrouw heeft wel héél opvallende manier om opdringerige mannen af te schrikken (video)

Een Franse vrouw laat in een TikTok-filmpje zien hoe ze wildvreemde mannen die tegen haar praten, wegjaagt. Haar volgers zijn onder de indruk van haar ‘tactiek’.

Op de beelden zien we hoe de vrouw, Sarah, op een perron staat en een man achter haar tegen haar begint te praten. Ze heeft daar echter geen zin in en in plaats van dat gewoon te zeggen, maakt ze haar punt duidelijk op een heel andere manier. Ze laat hem schrikken met haast demonisch geschreeuw. En het werkt, want de man deinst ervan terug.

Inspiratie voor andere vrouwen

De video werd intussen meer dan 8 miljoen keer bekeken. Heel wat volgers vinden haar methode grappig, maar sommigen zien het nut er wel van in. “Mijn tante leerde me dit en het werkt inderdaad”, “Goed zo, jaag ze maar schrik aan!”, en “Bedankt voor de tip. Ik ga dit nu ook toepassen als het nodig is”, klinkt het onder meer in de reacties.