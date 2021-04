Oudste Belg overleden op DEZE gezegende leeftijd

De oudste inwoner van België, Julia Van Hool uit Lier, is vanochtend vroeg overleden. Dat bevestigt de directeur van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Ze was 111 jaar en 357 dagen oud.

Maria Julia Van Hool werd op 7 mei 1909 geboren in Putte. Eind jaren twintig van de vorige eeuw begon ze een kapsalon in Koningshooikt. Na haar huwelijk met René Op de Beeck (in 1932) verhuisde Julia mee naar Lier, waar ze samen met haar man een slagerij ging uitbaten. Met echtgenoot René kreeg Julia vier kinderen: Marcel, Jos, Florent en Anny.

Nadat René in 1982 stierf, bleef Julia nog heel lang zelfstandig thuis wonen. Pas na een ongelukkige val op haar 106de verhuisde de kranige dame naar het Lierse woonzorgcentrum Sint-Jozef. Toen ze vorig jaar 111 werd, sprak Julia nog de ambitie uit om ooit de oudste Belg aller tijden te worden. Dat heeft ze dus net niet gehaald.

Coronabesmetting in januari

Sinds augustus 2020 was Van Hool de oudste nog levende Belg, na het overlijden van de Gentse Mariette Joanna Bouverne, die 111 jaar en 222 dagen oud werd. In september werd Van Hool volgens de European Supercentenarian Organisation (ESO) ook de oudste nog levende inwoner van de Benelux. Ze volgde de 114-jarige Nederlandse Anne Brasz-Later op.

Van Hool overleed vanochtend vroeg in het Lierse Heilig Hartziekenhuis. Daar was ze gisteren naartoe gebracht voor controle. In januari overleefde Van Hool nog een besmetting met het coronavirus. “Het was een hele sterke dame. Ze is toen niet heel ziek geworden”, zegt de directeur van woonzorgcentrum Sint-Jozef, Werner De Backer. Maar ze had wel te lijden onder de coronapandemie, door de strenge maatregelen die in woonzorgcentra rond bezoekers gelden. “Ze was echt een familiemens. Bezoek van familie was heel belangrijk”, aldus Backer. “Het gemis viel haar zwaar.”

Van Hool overleed een week voor haar 112de verjaardag. “We waren al bezig met de festiviteiten te plannen”, zegt De Backer. “In het woonzorgcentrum zouden we een etentje organiseren met haar familie.”

Nieuwe oudste levende Belg is Marcelle Lévaz

Volgens de ESO is de oudste Belg nu de 110 jaar oude Marcelle Lévaz. Zij werd op 18 maart 1911 geboren in de Luikse gemeente Braives en woont momenteel in Pousset.

De oudste Belg ooit is Joanna Turcksin uit Machelen. Zij overleed in december 2002 na 112 jaar en 186 dagen oud te zijn geworden. Officieel is de oudste mens ooit nog steeds de Française Jeanne Calment, die in 1997 overleed op 122-jarige leeftijd.