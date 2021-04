Lachende internetlegende Juan Joya Borja overleden: bekijk hier de beste video’s

Juan Joya Borja, de man die de hele wereld rondging met zijn onmiskenbare schaterlach, is woensdag overleden in Sevilla. Dat melden Spaanse media. Borja was 65 jaar oud en kampte al langer met gezondheidsproblemen. Zijn precieze doodsoorzaak is onbekend.

De Spaanse komiek Juan Joya Borja, bijgenaamd ‘El Risitas’ (‘De Giechel’), vergaarde enkele jaren geleden internetberoemdheid met een fragment uit een televisie-interview uit 2002. In het bewuste interview heeft hij het over zijn tijd als kok in een visrestaurant, maar barst hij al snel in onhoudbaar lachen uit. Enkele Egyptenaren kwamen in 2014 op het idee om het fragment te kopiëren en zelf te ondertitelen met een fictief verhaal om de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi belachelijk te maken. Het jaar nadien sloeg het grapje pas helemaal aan met een variatie over de nieuwe MacBook en een ontbrekende USB-poort. Een meme was geboren, en vanaf dan rezen de parodieën met telkens nieuwe ondertitels over een actueel thema als paddenstoelen uit de grond.

1. Apple-designer vergeet de USB-poorten

2. Het mislukte Brexit-referendum

3. Mexicaanse metser moet Trumps muur bouwen

4. Ook El Risitas maakte de wc-papierschaarste mee

5. Het originele fragment: paellapannen in de zee