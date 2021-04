Koppel verbiedt grootouders om nog op baby te passen nadat ze DIT met haar doen: “We waren RAZEND!”

Een koppel was woedend toen ze hun negen maanden oude dochtertje terughaalden van de ouders van de man en zagen dat ze plots gaatjes in haar oren had voor oorbellen. “We praten niet meer met hen omdat ze onze beslissing niet respecteerden”, klinkt het.

De man doet zijn beklag op Reddit. Onlangs mochten zijn ouders babysitten op zijn dochtertje Thalia. Die hadden eerder al in de groep gegooid hoe leuk het zou zijn om gaatjes in haar oren te laten zetten zodat ze oorbellen zou kunnen dragen. De man en zijn vrouw maakten hen echter duidelijk dat ze hun dochter daar later zelf over willen laten beslissen.

Achter hun rug

De grootouders negeerden de beslissing van hun zoon en deden het toch. “Toen ze op haar waren aan het babysitten, haalden ze er een vriendin van mijn moeder bij die gaatjes kan schieten. We waren razend dat ze het achter onze rug deden. We praten niet meer met hen omdat ze onze beslissing niet respecteerden”, schrijft hij.

Niet meer laten babysitten

Het koppel besloot om hun dochter voortaan niet meer alleen te laten bij de ouders van de man. Die beslissing viel niet in goede aarde bij de rest van de familie, die vindt dat de grootouders het recht hebben om op hun kleinkind te passen. “Vinden jullie dat we overdrijven en dat we hen alsnog zonder een van ons alleen moeten kunnen laten met haar?”, vraagt hij.

Verontwaardigde reacties

Heel wat Redditers gaven het koppel echter gelijk. “Ik zou mijn kind nooit meer alleen laten bij hen. Toen mijn moeder het haar van mijn dochter knipte, flipte ik al. Dit is nog vele malen erger”, “Ze beschadigden de oren van hun kleindochter permanent om er juwelen aan te hangen, wat een ontsteking kan veroorzaken of zelfs erger als het niet goed gedaan was. Als het meisje de gaatjes in haar oren op latere leeftijd niet leuk vindt, hebben de grootouders een van haar lichaamsdelen voor altijd beschadigd. Dat is gewoonweg absurd”, en “Ik vind het vooral onrespectvol dat de grootouders totaal geen rekening hielden met de beslissing van de ouders. Ik zou hen nooit meer kunnen vertrouwen”, klinkt het onder meer in de reacties.