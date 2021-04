Extreem zeldzaam albinokalfje van dolfijn gespot voor kust van Florida (video)

Voor de kust van Florida is onlangs het albinokalfje van een dolfijn op beeld vastgelegd. Het komt zelden voor dat een albino diersoort gespot wordt in het wild.

De video toont hoe drie dolfijnen – een volwassen exemplaar en twee kalfjes – in de oceaan zwemmen. Eén kalfje is volledig wit, een indicatie van albinisme: het aangeboren gedeeltelijk of geheel ontbreken van het pigment melanine.

Minder dan twintig waarnemingen

De vrouw die het witte kalfje op beeld vastlegde, Caitlin Mackey, getuigde tegenover tv-zender Fox 13: “We zien allemaal weleens een dolfijn, maar nooit zo’n wit exemplaar. Volgens mij waren de drie aan het jagen nabij de zeewering, zoals ze gewoonlijk doen.”

Albinisme is extreem zeldzaam: het zou bij zoogdieren slechts bij één op de 10.000 geboortes voorkomen. Tot dusver zijn 21 dolfijnen, walvissen en bruinvissen met albinisme gespot. In de Golf van Mexico zijn minder dan twintig waarnemingen van albinodolfijnen gemeld. De meest bekende daarvan is ‘Pinky’, die in 2007 voor het eerst gespot werd voor de kust van Louisiana. Experts zijn het echter niet eens of de roze kleur van zijn huid het gevolg is van albinisme.