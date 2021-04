IEW! Vrouw maakt partydrinks door drankjes te mixen in toiletpot: “Walgelijk” (video)

Een video van een vrouw die partydrinks maakt in haar toiletpot gaat dezer dagen viraal op sociale media. De reacties variëren van afgrijzen tot ongeloof.

Op de beelden, die intussen al zo’n 7 miljoen keer bekeken zijn op Twitter, is te zien hoe de vrouw haar toiletpot vult met ijsblokjes, snoep en roomijs, alvorens het reservoir van de wc te openen en dat te vullen met allerhande drankjes, waaronder Fanta, Sprite en een fles fruitsap.

Daarna spoelt ze de wc door, waardoor alle ‘ingrediënten’ gemixt worden in de toiletpot.

White people need to be STOP pic.twitter.com/vbb85Yk4W5 — Curlyixing (@curlyixing) April 22, 2021

“Ik kan dit filmpje niet uitkijken, ik voel me hier zo ongemakkelijk bij”, reageerde een Twitteraar. “Ik heb nog nooit zo gewalgd”, aldus een ander.

De video werd voor het eerst gedeeld op de Facebookpagina van de satirische show ‘The Anna Show’, die verduidelijkte dat het filmpje in scène is gezet “voor entertainmentdoeleinden”.

I have never been more grossed out. I would sit down to a very large bowl of that awful "popcorn salad" before EVER drinking the toilet punch. — Spooky Lawless (@shellyslaw) April 23, 2021

as a white american, i am disgusted

what the fuck — Shane Derek Williams III (@ShaneDWilliams3) April 22, 2021

I REFUSE to believe this wasn't done to gain likes or only for the memes.

I REFUSE to believe they ACTUALLY drank from that. — NWSaiyanX (@NWSaiyanX) April 22, 2021

Can’t even watch the video in full🤢 I’m soooo uncomfortable @soendia min mave laver den der twist and turn — #ENDSARS (@MabelBrend) April 26, 2021