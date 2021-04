Ivan uit ‘De Bachelorette’: “Nee, ik ben niet boos op de ouders van Elke”

Ivan zit bij de laatste drie kandidaten die het hart van Elke Clijsters nog kunnen veroveren in ‘De Bachelorette’. Hij valt duidelijk in de smaak bij Elke, maar niet echt bij haar ouders. “Ik zie er best stoer uit met mijn tattoos. Dat zal zeker hebben meegespeeld”, klinkt het.

Django, Wouter en Ivan zijn de enige kandidaten die nog in de running zijn om de vriend van Elke Clijsters te worden. De 36-jarige zus van Kim Clijsters voelt zich duidelijk aangetrokken tot Ivan, maar toen hij kennismaakte met haar ouders, waren ze niet bepaald onder de indruk van hem. “Ik wéét het. En ik vind dat jammer. Het is belangrijk dat je het goed met je schoonouders kan vinden. Maar ze kregen slechts enkele minuten per deelnemer, en hebben zich dus snel een oordeel moeten vormen. Dat was deels gebaseerd op mijn uiterlijk. Ik zie er best stoer uit met mijn tattoos. Dat zal zeker hebben meegespeeld. Ik vind in elk geval niet dat ik mezelf iets te verwijten heb. Ik ben wat jonger dan Elke, geniet van het leven… Daar is niets mis mee”, vertelt hij in TV Familie.

Koppigheid

Vooral het feit dat hij koppig is, deed een alarmbelletje afgaan bij Elkes ouders. “Toen haar mama vroeg wat mijn slechtste eigenschap is, heb ik gezegd dat ik koppig ben. Ik had dat kunnen verbloemen, maar zo zit ik niet in elkaar. Een relatie moet op eerlijkheid gebaseerd zijn. En dus wil ik oprecht zijn”, klinkt het.

Ongelijk bewijzen

Hoewel hij geen al te beste beurt maakte bij de ouders van Elke, heeft hij no hard feelings tegenover hen. “Wat ik wel nog wil zeggen: sommige mensen vroegen me na die aflevering of ik boos ben omdat Elkes familie zo over me oordeelde. Maar dat ben ik niet. Uiteindelijk is hun mening slechts gebaseerd op dat ene moment. Als Elke voor mij zou kiezen, zal ik kansen genoeg krijgen om hun ongelijk te bewijzen”, verduidelijkt hij.

Aantrekkingskracht

De 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen weet dat hij een grote kans maakt om te winnen. “Ja. Ze voelt zich goed bij mij, zo maakte ze duidelijk. En dat motiveerde mij nog meer om m’n best te doen. Toch probeer ik ook nuchter te blijven, hoor. Ik bedoel: ik ben daar niet de enige. En ik moet de andere mannen ook hun kans gunnen. Tja, geduld is belangrijk. Zeker als je het hart van een vrouw wilt veroveren. Ik heb tot nu toe twee privédates met Elke gehad. We hebben toen elke keer goed gelachen samen. En misschien nog belangrijker: ik voelde ook aantrekkingskracht tussen ons”, besluit hij.