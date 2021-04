Een nieuwe hype: Installeer een BODEGA43 inbouw wijnkoelkast in jouw keuken

Heeft u de wens om uw wijncollectie op de juiste temperatuur te bewaren, maar weet u niet waar u de wijnkoelkast dient te plaatsen of hoe u deze dient in te bouwen? Met onderstaande tips kunt u zelf aan de slag.

Een wijnklimaatkast biedt u de oplossing doordat het in kleine ruimtes past in uw bestaande keuken of kast of zelfs losstaand, zodat u uw wijn binnen handbereik heeft wanneer u gasten bedient.

Kies de juiste wijnkoelkast

Afhankelijk van uw persoonlijke stijl en beschikbare ruimte, vindt u een inbouw wijnkoelkast in precies uw juiste maat. Kleine wijnkoelkasten kunnen tot 12 flessen bevatten, terwijl grotere inbouw wijnkoelkasten plaats bieden tot wel 40 flessen. Een op eigen voorkeur in te stellen temperatuur en meerdere temperatuurzones biedt plaats voor al uw favoriete wijn.

Nieuwbouw

Keuken of keukenkast vervangen? Het is het perfecte moment om een ​​wijnkoeler toe te voegen aan uw woning. U kunt een wijnkoeler onder het bestaande aanrecht plaatsen. Houdt hierbij wel rekening met de draairichting van uw wijnkoelkast deur.

Bestaande ruimte

Een andere optie om te overwegen is of u huidige kastruimte heeft die u niet vaak gebruikt. Heeft u een kast voor het opbergen van grote voorwerpen die u maar zelden gebruikt zoals een laptoptas dames? Overweeg om deze dingen ergens anders in uw huis op te slaan en de beste ruimte te gebruiken voor een functionele veelgebruikte stijlvolle wijnkoelkast. Het is hierbij niet moeilijk om een ​​kastdeur of zelfs de vloer van de kast zelf te verwijderen.

Ongeacht welke locatie u kiest, u moet rekening houden met de volgende factoren:

– Temperatuur: laat uw wijnkoelkast niet overuren draaien door hem naast een oven of open haard te plaatsen.

– Licht: de meeste wijnklimaatkasten hebben glazen deuren die bescherming bieden tegen ultraviolette straling, maar het is nog steeds een goed idee om fel licht of direct zonlicht te vermijden.

Stroom

Waar sluit u een wijnkoeler aan? Als u niet meteen een stopcontact bij de hand heeft, kunt u een elektricien bellen en een nieuw stopcontact laten installeren. De meeste fabrikanten van apparaten raden het gebruik van verlengsnoeren af. Uw stopcontact heeft voor de veiligheid een aarde nodig en het is belangrijk om het snoer uit de weg te houden, zodat het niet kan worden verplaatst en u er niet over struikelt.

De volgende items kunt u bij de hand houden:

– Rolmaat

– Schroevendraaier

– Waterpas

– De handleiding voor uw wijnkoeler. Dit geeft u de exacte instructies over ventilatiebehoeften en andere details voor het instaleren en instellen van alles.

Ondergrond

Zorg er niet alleen voor dat uw onderbouw ruimte groot genoeg is voor uw wijnkoeler, maar u moet ook rekening houden met het vloeroppervlak. Als de vloer vloerbedekking heeft, is het een goed idee om de vloerbedekking te bedekken met een soort plastic of metalen bakje. Hoewel het zelden voorkomt dat een vriezer lekt, kan er sprake zijn van “zweten” of condensatie. Het laatste dat u zou willen, is dat er schimmel onder uw koelbox groeit. Bovendien kan tapijt de warmte die wordt gegenereerd door de condensor vasthouden in plaats van deze te laten verdrijven.

Aansluiten

Als de wijnkoelkast eenmaal op zijn plaats en waterpas staat, stop hem dan niet meteen in het stopcontact. U moet hem minimaal twee uur laten staan ​​voordat u hem op een stroombron aansluit, zodat de koelvloeistof na transport kan bezinken.

Expert inhuren

Mocht het u allemaal wat teveel worden of heeft u er zelf gewoonweg geen tijd voor dan hoeft uw wijn-droom nog niet in duigen te vallen. Een inbouw wijnkoelkast kan ook door een gespecialiseerde monteur voor u ingebouwd worden. Hierdoor kunt u binnen no-time zorgeloos van uw wijntje genieten welke voor u bewaard worden onder de meest optimale omstandigheden geserveerd volgens de ideale temperatuur.