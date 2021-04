Deze Londense attractie wordt volgend jaar in ere hersteld

De beroemde Londense klok Big Ben kan volgend jaar, na een grondige restauratie, opnieuw van zich laten horen. Het einde van de werkzaamheden aan de klokkentoren van het Britse parlementsgebouw, die momenteel bijna volledig in de steigers staat, is namelijk voorzien voor het tweede kwartaal van 2022.

“Bezoekers van Westminster zullen vanaf de herfst van 2021 tot de winter steigers verwijderd zien worden”, zo staat in een mededeling op de website van het parlement. “Begin 2022 zullen de klokken – inclusief Big Ben zelf – vervolgens opnieuw op het oorspronkelijke Victoriaanse uurwerk worden aangesloten.”

Verkeerde naam

De naam Big Ben verwijst strikt genomen enkel naar de grote klok die in de klokkentoren van het Palace of Westminster – het parlementsgebouw in Londen – hangt. In de volksmond duidt de benaming vaak echter op de volledige toren. Officieel heet die sinds enkele jaren de Elizabeth Tower.

De restauratie van de Elizabeth Tower, die 80 miljoen pond (ongeveer 92 miljoen euro) heeft gekost, had eigenlijk dit jaar al voltooid moeten zijn. De coronapandemie zorgde echter voor een maandenlange opschorting van de werkzaamheden.