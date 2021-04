Anouk Matton heeft na zeven maanden zwangerschap eindelijk een buikje: “Zo benieuwd!” (foto)

Anouk Matton, de vrouw van Tomorrowland-resident-dj Dimitri Vegas, heeft een foto gedeeld waarop haar zwangerschapsbuikje te zien is. Ze vond het zelf ook al lang duren voordat ze zichtbaar zwanger was.

Dj-koppel Anouk Matton (28) en Dimitri Vegas (38) zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Het wordt een jongetje dat uitgerekend is voor begin juli.

Amper een buikje na zes maanden zwangerschap

Een maand geleden was Anouk zes maanden zwanger en zag je amper dat ze in verwachting was. “Ongelofelijk, hé. Ik ben al zes maanden zwanger, maar ik heb amper een buikje. Ík zie het natuurlijk wel, maar de mensen op straat merken er nauwelijks iets van. In ’t begin heb ik zelfs aan de gynaecoloog gevraagd of ik wel zeker in verwachting was”, zei ze daarover in Dag Allemaal.

Enthousiast

Intussen is ze zeven maanden ver en is het buikje daar dan toch. Anouk deelde er een prachtige foto van. “Zo benieuwd om mijn kleine prins te leren kennen”, schrijft ze op Instagram. Ook Dimitri kijkt er enorm naar uit. “Grootste samenwerking ooit komt eraan”, knipoogt hij.

De volgers van Anouk zijn alvast erg enthousiast. “Je straalt!”, “Spannend”, en “Je ziet er prachtig uit”