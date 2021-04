Alle leerlingen mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school

Alle Vlaamse leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs mogen in principe vanaf maandag 10 mei weer voltijds naar school. Dat is minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overeengekomen met het onderwijsveld. Volgens Weyts zijn scholen wel niet verplicht om hun leerlingen voltijds op te vangen. Eerder vandaag maakte zijn Waalse collega Caroline Désir (PS) bekend dat voltijds onderwijs ook in Franstalig België zal kunnen.

Vanaf 10 mei mogen alle leerlingen uit het lager en secundair onderwijs weer voltijds naar school, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Dat zijn de respectievelijke onderwijsministers Ben Weyts (N-VA) en Caroline Désir (PS) woensdag overeengekomen met hun respectievelijke onderwijspartners en virologen. Het Overlegcomité van de verschillende regeringen, dat later op de dag elektronisch samenkomt, moet die beslissing wel nog goedkeuren. Tegelijk zijn Vlaamse scholen niet verplicht om voltijds onderwijs aan te bieden, klinkt het bij Ben Weyts. “Scholen zijn zelf het beste geplaatst om de lokale situatie en de lokale noden het beste in te schatten”, luidt het.

Aan de scholieren wordt gevraagd om zo veel mogelijk het openbaar vervoer te vermijden en om buitenschoolse activiteiten te beperken tot één hobby. Weyts roept de rest van de samenleving op om de coronamaatregelen strikt na te leven “om prioriteit te geven aan het onderwijs.”

Leerkrachten kunnen zich twee keer per week preventief laten testen met sneltesten op een 45-tal plaatsen in Vlaanderen. Scholen kunnen ook sneltesten aanvragen om op school af te nemen. Volgende maand starten proefprojecten met zelftesten die leerkrachten zelf kunnen afnemen.

Meerdaagse schooluitstappen

Ook meerdaagse schooluitstappen stonden op de agenda van het onderwijsoverleg in Vlaanderen. Binnenlandse meerdaagse schooluitstappen zouden ten vroegste vanaf juni weer kunnen plaatsvinden in de eigen klasbubbel. Op buitenlandse uitstappen is het waarschijnlijk wachten tot volgend schooljaar.

Volwassenen- en hoger onderwijs

Het Vlaamse volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs blijven werken volgens de veiligheidsmaatregelen van code rood, wat inhoudt dat er maar zeer beperkt contactonderwijs mogelijk is.

In Franstalig België blijven de hogescholen en universiteiten nog tot juni in code oranje, zegt minister van Hoger Onderwijs in de Franstalige Gemeenschapsregering, Valerie Glatigny (MR). Concreet komt dat er op neer dat maximum 20 procent van de studenten gelijktijdig aanwezig mag zijn.