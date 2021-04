10 benodigdheden voor in je handtas

Je tas heb je altijd bij je. Of je nu naar werk of school gaat. Of je nu boodschappen gaat doen of bij vrienden op visite gaat. Er zijn veel diverse soorten tassen waar je handig je spullen in kunt opbergen en bij je kunt dragen. Zo kun je voor een ruime shopper, een kleine handtas, een handige rugzak of voor een schoudertas dames gaan. Er zijn dingen die je nooit vergeet, zoals je telefoon, portemonnee en sleutels. Daarnaast zijn er vele benodigdheden die niet in je tas kunnen ontbreken. Lees snel verder voor een handige lijst met 10 benodigdheden!

1. Telefoon oplader

Of je nu op reis, op school of op werk bent, een telefoon oplader is van essentieel belang. Zonder volle batterij ben je nergens. Zo ben je niet bereikbaar, kun je geen berichtjes sturen, je social media niet checken en geen muziek luisteren.

2. Koptelefoon of oordopjes

Een belangrijk item in je tas is je koptelefoon of oordopjes. Zo kun je altijd naar je favoriete muziek luisteren. Oordopjes zijn handig als je jezelf even wilt afsluiten van de rest van de wereld of je je moet concentreren.

3. Medicijnen

Als je regelmatig medicijnen gebruikt voor een infectie, ziekte of aandoening, is het zeer belangrijk dat je een pillendoosje bij je draagt. Zo kun je altijd je dagelijkse dosis innemen. Daarnaast is het ook handig om altijd paracetamol of ibuprofen bij je te hebben in noodgevallen. Ook kun je hier anderen vaak mee helpen. Zorg dat je je medicijnen georganiseerd en veilig in een apart zakje in je tas bewaard.

4. Pennen of potloden

Een pen of potlood is een handig item om in je tas te hebben. Zo kun je altijd aan aantekening of lijstje maken. Zeker als scholier, student of werkende kan een handige pen of potlood niet ontbreken in je tas.

5. Schrift of notitieboek

Pennen en potloden zijn praktische items in je tas, maar daarbij kan een schrift of notitieboekje uiteraard ook niet ontbreken. Zo kun je altijd en overal handige aantekeningen maken of bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken. Dit kan natuurlijk ook in je telefoon, maar veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan het schrijven met een pen of potlood op papier.

6. Herbruikbare waterfles

Het is zeer belangrijk om altijd gehydrateerd te blijven. Het wordt dan ook aanbevolen om 2 liter water per dag te drinken. Een handige en duurzame oplossing hiervoor is het bij je dragen van een herbruikbare waterfles. Zo heb je altijd water bij de hand als je dorst hebt en kun je de fles handig overal bijvullen.

7. Cosmetica

Een make-up tas met ritssluiting is een uitstekende manier om al je cosmetica bij elkaar te houden. Zo heb je altijd foundation, mascara, lippenstift, deo of parfum in je handtas zitten om je op te frissen tijdens een lange dag.

8. Haarborstel

Om je haar er te allen tijde verzorgd uit te laten zien, is een haarborstel van essentieel belang. Een haarborstel kan veel ruimte in je tas in beslag nemen. Gelukkig zijn er ook veel kleinere of uitklapbare borstels verkrijgbaar.

9. Menstruatieproducten

Als vrouw kun je altijd je onverwacht je menstruatie krijgen. Het is daarom erg praktisch om altijd je vrouwelijke producten in je tas te hebben om vervelende momenten te vermijden. Zo kun je ook andere vrouwen uit de brand helpen. Stop de producten in een handig apart zakje om je tas georganiseerd te houden.

10. Nood gerelateerde benodigdheden Voor momenten van nood zijn er enkele benodigdheden die niet kunnen ontbreken in je tas. Neem bijvoorbeeld desinfectiemiddel, pleisters, paracetamol, een pincet, een schaartje en een pakje zakdoekjes mee