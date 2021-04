Vrouw heeft spijt van tatoeage nadat beste vriendin DIT doet: “Ik moest in therapie gaan” (video)

Een TikTokster heeft een gênante ervaring uit de doeken gedaan. Ze liet enkele jaren geleden een tattoo plaatsen ter ere van de vriendschap met haar beste vriendin. Maar die vriendin ging er onlangs met haar man vandoor…

De vrouw, ene Nikki, waarschuwt mensen in een TikTok-filmpje om nooit samen met een vriendin dezelfde tatoeage te laten zetten. Zij deed dat wel, maar ontdekte onlangs dat die beste vriendin een affaire had met haar man. “Ze nam mijn leven volledig over en voedde mijn kinderen op alsof ze van haar waren. Ik moest in therapie gaan. En heel lang”, vertelt ze.

Vrienden voor het leven

Ze laat de bewuste tatoeage ook zien in een tweede filmpje. Die staat te blinken op haar enkel: “Je houdt me levendig”, lezen we. En eronder valt in morsecode “Vrienden voor het leven” te lezen.

Verontwaardiging

Het filmpje werd al 1,3 miljoen keer bekeken op TikTok. Heel wat mensen reageerden verontwaardigd. “Ik hoop dat je haar een lesje hebt geleerd”, “Je verdient zoveel beter” en “Dit lijkt wel het scenario van een film”, klinkt het onder meer in de reacties.