Laura uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: “Mensen zeiden dat ik een scheve muil had”

Laura Lieckens blikt in een interview terug op haar deelname aan ‘Blind Getrouwd’ vorig jaar. Ze betreurt het feit dat mensen vaak harde kritiek uitten. “Er volgden niet alleen reacties op mijn persoonlijkheid, ook mijn uiterlijk werd op de korrel genomen”, klinkt het.

‘Blind Getrouwd’-kijkers herinneren zich maar al te goed dat Laura Lieckens gekoppeld werd aan Sonny, maar dat dat uiteindelijk op niets uitdraaide. De 28-jarige interieurarchitecte kreeg heel wat commentaar over zich, en vaak ging dat er onbeschoft aan toe. “In het begin kwetste die kritiek me enorm en heb ik er veel tranen om gelaten. Ik snapte niet waarom mensen zo’n slecht oordeel over me velden op basis van dat kwartiertje per week dat ik op televisie kwam. Er volgden niet alleen reacties op mijn persoonlijkheid, ook mijn uiterlijk werd op de korrel genomen. Mensen noemden me lelijk of dik, of ze zeiden dat ik een scheve muil had”, vertelt ze in Flair.

Elkaar steunen in plaats van te bekritiseren

Via haar sociale media probeert ze net het tegenovergestelde te doen: positieve boodschappen de wereld insturen. “Op mijn Instagrampagina probeer ik te tonen dat je helemaal niet in dat stereotiepe schoonheidsideaal moet passen om een prachtig persoon te zijn. Elkaar beoordelen op ons uiterlijk, daar moeten we dringend mee stoppen. Heb ik een buikje omdat ik een vettige maaltijd gegeten heb? Dan post ik daar een foto van, met als comment ‘Niet zwanger, gewoon een food baby’. In plaats van commentaar te hebben, moeten wij vrouwen elkaar steunen en tonen dat zoiets doodnormaal is. Ik prentte mezelf het voorbije jaar het volgende in: geloof de negatieve zaken die anderen tegen je zeggen zeker niet, geloof vooral in jezelf. En dat helpt”, klinkt het.

Wijnvlek

De wijnvlek in haar gezicht vond ze niet leuk, maar ze werd er evenmin om gepest. “We zouden ons absoluut niet mogen schamen voor iets wat ons anders maakt. Dat anders zijn maakt ons net uniek. Mijn truc? Mijn zogenaamde minpunt uitspelen als een troef, waardoor het me sterker maakt. Ik koos er wel voor om mijn wijnvlek geen onderdeel te laten uitmaken van de ‘Blind getrouwd’-afleveringen. Het experiment draaide om de ware liefde vinden en om mij als persoon. Ik wilde dus geen focus leggen op mijn uiterlijk. Mocht ik het opnieuw mogen doen, zou ik de vlek wél tonen. Ik merk dat ik daardoor een erg positieve boodschap kan verspreiden”, besluit ze.