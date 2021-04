Kato Callebaut en Tom hebben heuglijk nieuws: “Ik had het helemaal niet verwacht”

‘The Starlings’-koppel Kato Callebaut en Tom Dice zijn verloofd. “Ik ben heel blij dat het aanzoek zo intiem was, want dat wilde ik”, vertelt Kato.

Fantastisch nieuws voor Kato Callebaut (29) en Tom Dice (31). De twee gaan binnenkort trouwen. Tom vroeg haar begin maart ten huwelijk. “We waren op de terugweg van ‘24 Uur Live’, op zaterdag 13 maart. ‘Ik heb nog ’n tof idee voor een TikTok-filmpje’, zei ik. Thuis liet ik Kato aan de piano plaatsnemen, maar ik zei niet waarover het filmpje zou gaan. Intussen ging ik de ring halen. Om ervoor te zorgen dat ze écht niks doorhad, liet ik de kraan eens lopen en zo nog wat van die dagelijkse geluiden. (lachje) Ik heb haar dan wat bizarre dingen laten doen zoals blad-steenschaar, zogezegd voor het filmpje want haar reactie was van belang. Bij één van die dingen draaide ze zich om en toen ze weer keek, zat ik op mijn knie”, legt hij uit in Dag Allemaal.

Onverwacht

Kato had het aanzoek totaal niet zien aankomen. “Ik had het helemaal niet verwacht! We hadden al wel vaak over trouwen gebabbeld. Tom wist dat ik graag zou trouwen, en ik verwachtte wel dat hij me ooit eens zou vragen. Over tien jaar of zo. (lachje) Maar nu? Ik was echt heel verrast, zó gelukkig. En ik ben ook heel blij dat het aanzoek zo intiem was, want dat wilde ik. Ik zou me ongemakkelijk gevoeld hebben als hij me tijdens een optreden had gevraagd of zo”, klinkt het.

Trouwjurk

Ze weet zelfs al hoe haar trouwkleed eruit zal zien. “Het wordt sowieso wit, maar ik wil wel met iemand samenwerken om hem te ontwerpen. Ik schrik een beetje van mezelf. Trouwen is nooit een meisjesdroom geweest, maar nu we verloofd zijn, kriebelt het zó hard”, glundert ze.

Mama overleden

Twee weken geleden overleed de mama van Kato. Gelukkig kon ze dit mooie moment nog meemaken. “Net als je heel gelukkig bent, komen er dingen die dat gevoel in de war brengen. Misschien is dat wel typisch. Ik ben blij dat mama wist dat we verloofd waren, dat hebben we haar nog kunnen vertellen. Ze voelde dat het klopt tussen Tom en mij. Dat geeft extra vertrouwen. Haar reactie was wel grappig: eigenlijk was ze maar matig enthousiast, omdat ze dacht dat we al verloofd wáren. (lachje) Ze ging er ergens vanuit dat wij sowieso zouden trouwen. Ze was heel blij voor ons, zei ze. (…) Het is niet dat mama plots gestorven is. Ze was al twee jaar ziek, maar het is vrij laat ontdekt. Op het einde ging ze heel snel heel erg achteruit. Ze wist zelf dat het de laatste weken niet goed ging. Dat ze rust nodig had. Gelukkig is ze zachtjes kunnen inslapen, zonder te veel pijn”, besluit Kato.