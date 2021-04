HANDIG! Zo verwijder je je kijkgeschiedenis op Netflix

We weten dat er een dag was waarop Netflix niet bestond, maar eerlijk? We kunnen ons dat moment nog amper herinneren. Al jarenlang kijken we iedere dag alles waar ons oog op valt, van guilty pleasures tot kwalitatieve award-winnende films.

Aangezien Netflix werkt via een algoritme zorgt dat uiteenlopende kijkgedrag soms voor bizarre kijksuggesties. Soms zijn die handig, maar vaker slaan ze helemaal nergens op omdat het algoritme helemaal in de war is door de verschillende titels waar we door de jaren heen naar hebben gekeken.

Als je dat wil oplossen en je binge-sessies voor eens en voor altijd wil wissen, kan dat binnen enkele klikken. Het volstaat namelijk om je kijkgeschiedenis te wissen. Zo reset je je Netflix-account als het ware en kan je vanaf nu het algoritme beetje bij beetje opnieuw voeden. En komen je kijksuggesties dus een stuk beter overeen met je huidige smaak.

Zo ga je te werk

Om je kijkgeschiedenis te wissen, ga je via je browser naar Netflix en vervolgens naar je account. Ga daar naar ‘profiel en ouderlijk toezicht’ en klik vervolgens op jouw profiel. Als je daarna doorklikt naar ‘kijkactiviteit’ zie je wat je wanneer hebt gekeken. Door op het pictogram rechts van een titel te klikken, kan je ofwel de aflevering ofwel de hele serie verwijderen. Onderaan heb je ten slotte de mogelijkheid om alles te verbergen en dus met een schone lei te beginnen.