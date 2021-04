Frank Vandenbroucke gevaccineerd met AstraZeneca: “Nog geen bijwerkingen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft vanmorgen zijn eerste prik tegen het coronavirus laten zetten. “Zo bescherm ik niet enkel mezelf, maar ook de mensen rondom mij”, klinkt het.

De 65-jarige minister liet zich inenten in het vaccinatiecentrum in de Markthal in Overijse. Hij deelde een foto van de vaccinatie op Instagram. “Ik ben erg verheugd dat ik vandaag als 65-plusser mijn eerste dosis AstraZeneca heb gekregen. Zo bescherm ik niet enkel mezelf, maar ook de mensen rondom mij. Ik wil alle mensen in het vaccinatiecentrum bedanken die dit in goede banen leiden. Chapeau voor jullie werk”, schrijft hij erbij.

Geen bijwerkingen

Hij gaf tevens mee dat hij geen last heeft van bijwerkingen. “Momenteel heb ik nog geen bijwerkingen (lacht). Maar je weet dat je bij elk vaccin wel wat koorts kan maken of enkele dagen met een pijnlijke arm te kampen kan krijgen. Dat is niet alleen bij de coronavaccins, maar ook bij spuitjes tegen de griep het geval”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Effectief en veilig vaccin

Vandenbroucke zal zijn tweede prik krijgen op 20 juli. Dat zal tevens met AstraZeneca zijn, een vaccin dat al een tijdje onder vuur ligt. “Het klopt dat er wat discussie was over die tweede prik, maar we weten ondertussen dat op de honderdduizenden Britten die een tweede dosis van AstraZeneca ontvingen er slechts één iemand zware bijwerkingen had. En zonder die tweede prik ben je niet volledig beschermd. (…) Op basis van het Europees Geneesmiddelenagentschap hebben we beslist om het vaccin te gebruiken. Het is een effectief en veilig vaccin, dat bijzonder belangrijk is voor onze vaccinatiecampagne”, besluit hij.

Marc Van Ranst

Eerder liet ook viroloog Marc Van Ranst (55) zich vaccineren met AstraZeneca. “Het AstraZeneca-vaccin is een zeer veilig en zeer doeltreffend vaccin. Daarom laat ik mij als viroloog en gezondheidswerker deze namiddag in het Vaccinatiecentrum in Willebroek inspuiten met het AstraZeneca vaccin”, zei hij daar eind februari over.