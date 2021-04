Elke uit ‘Blind Getrouwd’ zwanger van eerste kindje: “Zo blij!” (foto)

Elke Voorspoels, die in 2019 zonder succes gekoppeld werd aan Tim in ‘Blind Getrouwd’, is in verwachting van haar eerste kindje. Dat kondigde ze aan op Instagram.

“Groot nieuws over iets nog héél kleins”, zo kondigt Elke haar zwangerschap aan. Haar kindje is uitgerekend voor augustus. “Spannend. Zo blij”, schrijft ze bij een foto van zichzelf en haar vriend.

Vriend leren kennen via Tinder

De 39-jarige product assistant uit Zwijndrecht leerde haar vriend Ben vorig jaar kennen via Tinder. Hij is een 31-jarige basketter en leerkracht lichamelijke opvoeding uit Sint-Niklaas. “Op een rustige zondagavond begon ik uit verveling te swipen op Tinder. Hij begon met mij te chatten en ik vond hem meteen grappig. Na enkele weken spraken we af op restaurant en op café en het klikte zo goed dat het al snel meer werd”, vertelde ze daar enkele maanden geleden over.