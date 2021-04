Elke Clijsters uit ‘De Bachelorette’ werd op school uitgelachen om DEZE reden: “Niemand is perfect”

Tijdens een vragenronde op Instagram kreeg Elke de vraag of ze ooit gepest werd. Dat was in het middelbaar wel degelijk het geval, zo vertelt ze.

Momenteel is Elke Clijsters te zien in het datingprogramma ‘De Bachelorette’. De 36-jarige zus van Kim Clijsters gaat daarin op zoek naar de liefde en heeft met Django, Ivan en Wouter nog drie geïnteresseerde kandidaten.

Schoonheidsvlekjes

Op Instagram vroeg een fan haar of ze vroeger gepest werd. Elke gaf daar een heel eerlijk antwoord op. “In de lagere school niet. In het middelbaar lachten ze met mijn huid (veel schoonheidsvlekjes). Niemand is perfect en we hebben allemaal mooie en minder mooie kanten. Geloof maar in jezelf!”, klinkt het.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be