Aangrijpende video toont hoe bemanning van gezonken Indonesische duikboot ‘afscheidslied’ zingt

Het Indonesische leger heeft een pakkende video vrijgegeven van de bemanning van de gezonken duikboot KRI Nanggala 402. In de video zien we hoe enkele bemanningsleden, enkele weken voor hun noodlottige ongeval, vrolijk de Indonesische hit ‘Sampai Jumpa’ zingen. De titel van het nummer betekent ‘Vaarwel’.

Het lijkt een enorm cynische streek van het lot: enkele weken voor ze de controle verloren over hun duikboot, zong de onwetende bemanning nog vrolijk een nummer over afscheid nemen. “Ook al ben ik er niet klaar voor om je te missen, ik ben niet klaar om zonder jou te leven”, horen we de matrozen zingen op recent opgedoken videobeelden. Het nummer is de Indonesische hit ‘Sampai Jumpa’ (‘Vaarwel’).

De matrozen kozen het nummer echter niet zomaar. Volgens de woordvoerder van het Indonesische leger, Djawara Whimbo, ging het om een afscheidsvideo voor de vertrekkende commandant van het onderzeebootkorps van de marine.

Zuurstof tot zaterdag

De Indonesische uikboot KRI Nanggala 402 was sinds vorige week woensdag vermist. Het contact met het in Duitsland gebouwde vaartuig ging op ongeveer 95 kilometer van de kust van Bali verloren. Tijdens een oefening van een torpedoaanval verdween het schip van de Indonesische zeemacht van de radar. De duikboot had zuurstofvoorraden aan boord die maar voldoende zouden zijn tot zaterdagochtend. Zondag kwam dan ook het trieste nieuws het wrak van het vaartuig was teruggevonden. Alle 53 bemanningsleden lieten het leven.