Zwitsers begraven duizenden onderbroeken in naam van de wetenschap

In Zwitserland vindt binnenkort een bizar experiment plaats. Duizenden vrijwilligers van over het hele land zullen er een katoenen onderbroek in de grond steken. Niet voor de onderbroekenlol, maar voor de wetenschap: het ondergoed moet de onderzoekers iets leren over de kwaliteit van de grond waarin het begraven is.

Het ‘Proof by underpants‘-project is een samenwerking van de Universiteit van Zurich en het Zwitsers federaal onderzoeksinstituut Agroscope. Samen met duizenden tuiniers, boeren en geïnteresseerde burgers zullen ze onderzoeken hoe het gesteld is met de Zwitserse bodemkwaliteit. En daarvoor halen ze het grof geschut boven: katoenen onderbroeken.

Micro-organismen

“[Katoen] kan dienen als voedselbron voor verschillende micro-organismen in de bodem. Hoe meer actieve micro-organismen er in de bodem leven, hoe sneller de onderbroek zal worden opgegeten”, klinkt het op de website van het project. Twee maanden nadat de vrijwilligers de onderbroeken hebben begraven, zullen ze die weer opgraven. Aan de staat van het ondergoed hopen de onderzoekers vervolgens te kunnen zien hoeveel beestjes er aan de slip hebben geknabbeld. Hoe meer gaten, hoe beter de kwaliteit van de bodem.

Het project wil niet alleen de Zwitserse bodemkwaliteit in kaart brengen, maar wil ook burgers bij de wetenschap betrekken. Geïnteresseerde deelnemers kunnen simpele doe-het-zelftesten uitvoeren op hun grond en zo meer te weten komen over het (hopelijk) rijke bodemleven.