Junior Planckaert naar spoed na zwaar motorongeval: “Maandenlang revalideren”

Junior Planckaert, de zoon van voormalig wielrenner Eddy Planckaert, moest zaterdag met spoed geopereerd worden na een motorongeval. “Hij zal er alles aan doen om weer snel te been te zijn”, klinkt het.

De 28-jarige race- en rallypiloot kwam afgelopen zaterdag tijdens een rit in de Ardennen ongelukkig ten val. Hij liep onder meer een complexe breuk op in het onderbeen en moest meteen naar spoed overgebracht worden. Daar werd hij geopereerd aan zijn verwondingen. “Junior heeft van kindsbeen af een passie voor motors en auto’s. De ervaren motorrijder, die recent ook zijn droom als race- en rallypiloot in vervulling zag gaan, is tijdens een rit in de Ardennen onfortuinlijk ten val gekomen”, liet zijn familie weten in een persbericht.

Revalideren

Junior zal wellicht maandenlang moeten revalideren, maar ze hebben er alle hoop in dat het snel weer goedkomt met hem. “De revalidatie zal volgens de dokters enkele maanden in beslag nemen, maar Junior zit boordevol wilskracht en zal er met de steun van zijn familie, alles aan doen om weer snel te been te zijn”, klinkt het.